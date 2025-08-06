2600 لاعب ولاعبة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج



أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وصول عدد المشاركين في النسخة الـ31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، إلى رقم قياسي بلغ 2600 لاعب ولاعبة حتى الآن، ليتجاوز الرقم المسجل في النسخة الماضية والذي بلغ 2545 لاعباً ولاعبة.

وأكد النادي في بيان أمس، أن إعلان هذا الرقم الكبير مع إغلاق باب التسجيل للمشاركين من كل أنحاء العالم، واستمراره للراغبين بالمشاركة من داخل الدولة، يعزز من القيمة الكبيرة التي يمثلها المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس الجاري، ويعكس اهتمام اللاعبين واللاعبات بالمشاركة في فعالياته، بفضل سمعته العالمية المرموقة، وإدراجه ضمن روزنامة البطولات الدولية.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للحدث برئاسة حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، تعمل على مراجعة واعتماد المنافسات المختلفة التي يتضمنها المهرجان، ووضع المعايير المطلوبة لضمان نجاحها، وفق أفضل الممارسات العالمية.