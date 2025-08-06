منتخب الريشة الهوائية يشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادئ

أطلق المنتخب الوطني الإماراتي للريشة الهوائية معسكره التحضيري الرسمي في أكاديمية اتصالات، المركز الوطني المعتمد للريشة الهوائية، وذلك ضمن استعداداته النهائية للمشاركة التاريخية الأولى في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للريشة الهوائية 2025، والمقرر إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجاري.

والمشاركة هي الظهور الدولي الأول لمنتخب الإمارات في هذه الرياضة الناشئة، ما يعكس التزام الدولة المتزايد بتعزيز حضورها في ساحة الريشة الهوائية العالمية.

وتعد بطولة آسيا والمحيط الهادئ محطة رئيسية تمهد الطريق للمشاركة المنتظرة في أول نسخة من بطولة كأس العالم للريشة الهوائية، والتي تحتضنها إمارة الشارقة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، في حدث عالمي، يعزز مكانة الدولة في استضافة البطولات النوعية.

وقال سالم خميس المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة: يمثل المعسكر خطوة مهمة في مسيرة منتخبنا الوطني للريشة الهوائية، ونتهيأ لخوض تحدٍ دولي كبير، ونعمل بكل جدية لرفع اسم الإمارات في أول مشاركة رسمية خارجية، تمهيداً لكأس العالم الذي سيقام على أرضنا.

وقال عامر المنصوري، المدير العام لأكاديمية اتصالات: «نفخر بشراكتنا مع اتحاد الريشة الطائرة، وبدورنا في دعم المنتخب الوطني خلال هذه المحطة التاريخية بطولة آسيا والمحيط الهادئ تمثل انطلاقة حقيقية للعبة على الساحة الدولية، وسعداء بأن نكون جزءاً من هذا المسار».