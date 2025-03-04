«الرياضات الإلكترونية» يطلق النسخة الثانيةمن دوري الإمارات

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، انطلاق النسخة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية، والذي سيشهد مشاركة 210 لاعبين بنظام 2 ضد 2، في إطار تعزيز المنافسة في الرياضات الإلكترونية، وتطوير مهارات اللاعبين في الدولة.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من الدوري ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم قطاع الألعاب الإلكترونية وتنظيم بطولات ذات معايير عالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في الرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن هذه النسخة ستشهد تحديثات تقنية وتحسينات تنظيمية لضمان تجربة أكثر احترافية للاعبين والجمهور، مع التركيز على توفير بيئة تنافسية عادلة ومثيرة لمحبي كرة القدم الإلكترونية.