سعيد بن مكتوم يتوج أبطال «الاتحاد للبادل» بند الشبا

تَوَّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» المبادرة الرياضية الأكبر من نوعها والتي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتُقام سنوياً في شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».

حضر مراسم التتويج، علي سجواني، العضو المنتدب للعمليات ورئيس الشؤون المالية وقطاع الضيافة في «داماك العقارية» الشريك الماسي للدورة، وحسن المزروعي، مدير الدورة.

وفاز الثنائي السويدي سايمون فاسكويز وآدم أكسيلسن بالمركز الأول للرجال بعد تغلبهما على الثنائي الفرنسي ماكسيم جوريس والإسباني جوليم فيجورلا سانتياغو بنتيجة (7 – 5 و6 – 4).

كما فاز الثنائي الإسباني باربرا لاس هيراس وإستير كارنيسيرو ماتين بالمركز الأول للنساء بعد تغلبهما على الثنائي الإسباني لورا لوجان رودريجيز ومارتا أريلانو نافارو بنتيجة (7 – 6 و6 – 3).

وأكد سعيد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل، أن منافسات البطولة تشهد مستويات قوية هذا العام في مختلف الفئات وخاصة الفئة الدولية التي تشارك فيها منتخبات خليجية وآسيوية وأوروبية، ما يبرز مكانة دورة ند الشبا التي أصبحت واحدة من أفضل الوجهات المفضلة لنجوم البادل في العالم.

وأوضح المري أن لعبة البادل التي ولدت في دورة ند الشبا أصبحت من أكثر الألعاب استقطاباً للشباب في السنوات الأخيرة وتواصل تطورها وانتشارها بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأضاف: دورة ند الشبا أساس لعبة البادل، ووراء انتشارها سواء في الإمارات أو حتى في منطقة الخليج، والكثير من اللاعبين يحرصون على المشاركة فيها بشكل سنوي، وعلى سبيل المثال منتخب هولندا بطل النسخة الماضية في الفئة الدولية حرص على العودة من جديد للمشاركة في النسخة الجديدة.

منافسات

وانطلقت، أمس، منافسات بطولة ند الشبا لفرق البادل التي يشارك فيها لاعبو فرق الإمارات والبحرين والكويت وإيران وأستراليا وهولندا والسعودية، وتتواصل منافسات دور المجموعات 3 أيام، وسيلتقي مساء اليوم فريق البحرين وفريق إيران، وفريق الكويت وفريق هولندا، وفريق أستراليا وفريق السعودية، وسيلتقي غداً فريق الإمارات وفريق البحرين، وفريق السعودية وفريق الكويت.

وفريق هولندا وفريق أستراليا، وسيقام دور نصف النهائي والنهائي في يومي الخميس والجمعة المقبلين، وتنطلق السبت المقبل بطولة ند الشبا للزوجي المفتوح ويشارك فيها أفضل 32 زوجياً وتستمر حتى 12 مارس، وتليها بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 13 وحتى 16 مارس، وتقام بطولة البادل للفئة المحلية من 16 وحتى 20 مارس.

من جهة أخرى، شهدت بطولة ند الشبا للجوجيتسو إقبالاً كبيراً على المشاركة تخطّى حاجز 400 لاعب ولاعبة، ما يبرز الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في المجتمع.

وتجمع البطولة نخبة الرياضيين من مختلف الأندية والأكاديميات، ويخوض المشاركون تحديات قوية في ثلاث فئات عمرية وهي الرجال «18 سنة فأكثر»، والناشئون (16 - 17 سنة)، والأشبال (14 - 15 سنة)، في أجواء تنافسية حافلة بالندية والمهارة، ما يتيح للجماهير والعائلات فرصة فريدة لمتابعة أقوى النزالات، ودعم أبنائهم وهم يخوضون التحدي بشغف وعزيمة للوصول إلى منصات التتويج.

وتنطلق المنافسات، غداً، بنزالات فئتي الناشئين والشباب، ويشهد بعد غداً نزالات فئة الكبار فتتنافس نخبة من المحترفين الأكثر تميزاً في الساحة المحلية، في أجواء تحمل روح المثابرة والإصرار، ووسط حضور قوي يبرز تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تواصل دورة ند الشبا الرياضية تعزيز مكانتها منصة رائدة لدعم وتطوير رياضة الجوجيتسو، عبر استقطاب لاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات للمشاركة في أجواء تنافسية متميزة.

ويبرز الإقبال الكبير على المشاركة في المنافسات مدى الشعبية المتنامية لهذه الرياضة في المجتمع، ونتوقع أن تكون نسخة هذا العام قوية بكل المقاييس».

أجندة

ستنطلق بطولة تحدي الموانع بعد غد وستستمر حتى 10 مارس، وسيقام سباق الجري السبت المقبل، وبطولة الريشة الطائرة في 8 و9 مارس، وستنطلق بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة في 9 مارس وستستمر حتى 19 مارس.

وبطولة الرماية مع الجري «ليزر رن» في يومي 10 و11 مارس، وبطولة شد الحبل في يوم 11 مارس وستستمر حتى 18 مارس، وسيقام سباق الدراجات الهوائية في يومي 15 و16 مارس، وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة في يوم 12 مارس وستستمر حتى 20 مارس.