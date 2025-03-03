آسيوي الرجبي يطلق أول بطولة للأندية الأبطال



كشف قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عن إطلاق أول بطولة للأندية الأبطال على مستوى آسيا، وتشارك فيها 4 فرق في نسختها الأولى، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد مؤخرا في دبي، وقال: «اجتمعت مع أكبر 10 اتحادات في القارة، وهي الإمارات كوريا الجنوبية، اليابان، هونغ كونغ، الصين سيرلانكا، كازاخستان، سنغافورة، تايلاند وماليزيا، وتم اختيار 4 اتحادات للمشاركة في النسخة الأولى للأندية، وهي الإمارات، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية وماليزيا».

وأضاف: «عام 2025 من السنوات المهمة للرجبي الآسيوي كونها مؤهلة لكأس العالم للرجبي 2027 في استراليا لفئة 15 لاعباً، والتي تعد خامس أكبر حدث في العالم، ولدينا تصفيات آسيا خلال يونيو المقبل، وستكون بين 3 منتخبات، وهي هونغ كونغ بطل النسخة الماضية، والإمارات الوصيف، وكوريا الجنوبية الثالث مع الفائز من مباراة البلاي أوف بين ماليزيا وسيرلانكا، وينضم الفائز إلى مربع الكبار».

وأوضح: «فئة السباعي ستشهد تعديلات جديدة من خلال إعادة الهيكلة، وتم تعديل نظام سلسلة سباعيات آسيا من جولتين وليست 3 جولات، ورفع عدد المنتخبات المشاركة من 8 إلى 12 منتخبا للرجال ومثلهم للسيدات، نظراً لتقارب المستوى بين المنتخبات، وستفتح المجال للتسويق التجاري لسلسلة سباعيات آسيا، وتم تعديل نظام المسابقة لتقام بطولة في غرب آسيا وبطولة في شرق آسيا لتقليل تكلفة التنقل بين الدول، وبالتالي باتت هناك بطولتين».

وقال: «كأس العالم للسيدات يقام في بريطانيا خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين، والتي تأهل لها منتخب اليابان ممثلاً لقارة آسيا، وعلى مستوى البطولات القارية للسيدات لفئة 15 لاعبة، ويشارك فيها اليابان، هونغ كونغ وكازاخستان، وهناك بطولة آسيا للمستوى الأول لنفس الفئة، وتشارك فيها الإمارات، سنغافورة، الهند وماليزيا، بجانب بطولة آسيا تحت 20 سنة للسباعي، في إقليم بيهار بالهند، بالإضافة إلى بطولة آسيا تحت 18 سنة للسباعي، ولم يتم تحديد مكانها إلى الآن».

وأوضح: «الجمعية العمومية للاتحاد القاري اعتمدت مقترح رفع عدد اللجان إلى 11 لجنة، واللجان الأربع الجديدة هي لجنة العلاقات الدولية، والرياضة للجميع والتحول الرقمي ولجنة الرياضة والبيئة، وجميع اللجان بها ممثلي من 36 دولة، ونسبة مشاركة المرأة في اللجان 40% عن الدورة الماضية والتي كانت 33%».

وأختتم قائلا: «الاتحاد الآسيوي يواصل جهوده لضم اتحادات جديدة، وهناك جهد كبير مع فيتنام والمالديف والكويت، ونسعى بكل قوة لزيادة الأعضاء إلى 40 دولة، بجهود الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي، والجميع يعلم أن المقر الرئيسي للاتحاد الآسيوي في دبي، وهناك اتفاقية استضافة مقر الاتحاد الآسيوي لمدة 10 سنوات حتى 2032، وتأكيد لثقة جميع الدول في الإمارات، وأيضاً تأكيد رغبة الإمارات في استضافة المقرات القارية والدولية مثلما هو موجود في استراتيجية الرياضة ورؤية دولتنا».