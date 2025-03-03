«دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني ينطلق اليوم

تنطلق النسخة الجديدة للمهرجان الرمضاني بنادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم، حيث يشتمل على 100 برنامج ثقافي ومجتمعي في محاور عدة، تخدم كل فئات «أصحاب الهمم»، برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومشاركة 100 متطوع ومتطوعة، ويستمر حتى 21 مارس. ويشارك 676 متسابقاً في النسخة الثالثة عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم التي تنطلق برعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم. ويتنافس المتسابقون في فئات: حفظ القرآن كاملاً، 20 جزءاً، نصف القرآن، 10 أجزاء، سبعة أجزاء، خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، جزآن، وجزء.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مدير المهرجان، أن النسخة الجديدة تتزامن مع عام المجتمع والتي تجسد تقوية الروابط في الأسر والمجتمعات من خلال الحفاظ على التراث الثقافي وتهيئة بيئات شاملة تزدهر فيها روح التعاون والانتماء والمبادرات التي تترجم فيها قيم المسؤولية المجتمعية.