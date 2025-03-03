13 دولة تدشن منافسات المبارزة بدورة ند الشبا الرياضية

انطلقت، مساء أمس، منافسات بطولة المبارزة، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ المبادرة الرياضية الأكبر من نوعها التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وسجلت بطولة المبارزة مشاركة 13 دولة، ما يعكس قيمتها ومكانتها على الساحة الدولية ودورها المتميز في دعم رياضة الإمارات من خلال تمكين لاعبينا من كسب الخبرة والاحتكاك بنخبة المبارزين في العالم.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة الدولية لسلاح الآيبيه رجال: إيطاليا، بيرو، مصر، فرنسا، تونس، سلوفاكيا، الهند، أمريكا، روسيا، طاجاكستان، سوريا، السعودية، بالإضافة إلى مبارزي الإمارات من المسجلين في المنتخب الوطني والأندية المحلية، وإلى جانب البطولة الدولية تقام أيضاً بطولة الفتيات المحلية التي يشارك فيها لاعبات الدولة من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، وتختتم اليوم منافسات المركز الثالث والنهائي في كلتا المسابقتين.

على جانب آخر، تنطلق مساء اليوم، بطولة ند الشبا لفرق البادل بمشاركة فرق من 7 دول هي: الإمارات والبحرين والكويت وإيران وأستراليا وهولندا والسعودية، وتستمر منافسات دور المجموعات لمدة 3 أيام، ويقام دور نصف النهائي الخميس المقبل، على أن يكون الختام الجمعة 7 مارس، وكانت منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية اختتمت أمس، وشهدت منافسات قوية بين المشاركين من اللاعبين الدوليين من الرجال والسيدات، فيما تقام السبت المقبل بطولة ند الشبا للزوجي المفتوح ويشارك فيها أفضل 32 زوجي وتستمر حتى 12 مارس، وتليها بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 13 على 16 مارس، وتقام بطولة البادل للفئة المحلية من 16 إلى 20 مارس.

قال محمود بسيوني، ممثل شركة بوكاري سوِت، شريك الترطيب الصحي للدورة: «تفخر شركة بوكاري سوِت، المشروب الذي طورته شركة أوتسوكا للأدوية اليابانية في الإمارات العربية المتحدة بدعمها لدورة ند الشبا الرياضية، التي تأتي من خلال شركاتنا مع مجلس دبي الرياضي، والتي تعد احتفالاً بالتميز والعمل الجماعي والروح الرياضية، وبصفتنا شريكاً مخلصاً فإننا ملتزمون بتمكين الرياضيين، ومعاً نلهم الأجيال القادمة لدفع حدود طموحاتهم للأفضل، وإبراز إمكانياتهم ومواهبهم وتميزهم في الميدان.

من جهتها، تواصل اللجنة المنظمة استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في بطولات الجري والدراجات الهوائية والرماية مع الجري «ليزر رن» والريشة الطائرة وشد الحبل وتحدي الموانع، عبر النظام الالكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي www.nasst.ae.

وتقام بطولة الجوجيتسو يومي 5 و6 مارس الجاري، فيما تنطلق بطولة تحدي الموانع يوم 6 مارس وتستمر حتى 10 مارس، ويقام سباق الجري يوم 8 مارس، وتقام بطولة الريشة الطائرة يومي 8 و9 مارس، وتنطلق بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم 9 مارس وتستمر حتى 19 مارس، وتقام بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن» يومي 10 و11 مارس، وتنطلق بطولة شد الحبل يوم 11 مارس وتستمر حتى 18 مارس، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي 15 و16 مارس، وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم 12 مارس.