أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام تنظم أولى الدورات المؤهلة للدكتوراه

أكملت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومقرها في دبي، أولى الدورات المؤهلة لنيل شهادة الدكتوراه، وكانت بعنوان «اللياقة الوظيفية» وقدمها المحاضر الدولي سالم سعيد، وأقيمت في نادي«اي بي فتنس» في دبي، بإشراف الدكتور وليد عبدالكريم محمد سعيد، واستمرت ليومين وتضمنت المحاور الأساسية وهي مبادئ تدريبات اللياقة الوظيفية، والحركات الأساسية في تدريبات اللياقة الوظيفية، وطرق استخدام معدات التدريب الوظيفي، وتمارين التنسيق والتوازن والتوافق العصبي العضلي.

بدوره بارك رئيس الاتحاد الدولي، الدكتور روفائيل سانتوغا، لأكاديمية الاتحاد الدولي، إطلاق دورات نيل شهادة الدكتوراه، مبيناً أن الكوادر العلمية والتدريبية في الأكاديمية قادرة على تحقيق النجاح المطلوب في تخريج المدربين في مرحلة الدكتوراه، خصوصاً أنهم يتمتعون بالقدرة على إيصال المعلومات بشكل مميز، ومشيراً إلى أن الاتحاد الدولي سيكون حريصاً على تقديم الدعم المطلوب، لتواصل الأكاديمية نجاحها في تقديم الدورات، وبما يعزز دورها الريادي في خدمة الرياضة.