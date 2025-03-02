زايد عباس: نجاح كبير لدبي باستضافة كأس الأبطال للكريكيت

تختتم اليوم مواجهات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الأبطال الدولية للكريكيت التي تقام منافساتها في كل من دبي وباكستان، بلقاء من العيار الثقيل يجمع الهند ونيوزيلندا اللذان كانا ضمنا تاهلهما إلى الدور نصف النهائي، الذي تقام منافساته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، انتظاراً لمباراة الختام المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 9 مارس الجاري..

تضم البطولة أشهر 8 منتخبات على مستوى العالم هي الأقوى حسب تصنيف المجلس الدولي للكريكيت ICC هي: باكستان، الهند ، أستراليا، نيوزيلندا، سريلانكا، جنوب افريقيا، بنغلاديش، وأفغانستان.

وكان المجلس الدولي للكريكيت ICC نجح في إعادة تنظيم البطولة من جديد بعد توقف 8 سنوات، لتقام في دبي وباكستان.

من جانبه أكد زايد عباس المتحدث الرسمي بأسم مجلس الإمارات للكريكيت أن المجلس الدولي للكريكيت ICC نجح في إسناد جزء من أستضافة البطولة إلى دبي رغم عدم مشاركتها، وذلك لضمان نجاح الحدث وخروجه بالمستوى المطلوب، واعتبر الحضور الجماهيري الكبير للمباريات ضاعف النجاح واظهر مكانة الإمارات في استضافة مثل هذة البطولات القوية والكبيرة .

وأكد أن سمعة الإمارات وما تحظى به من مكانة وخبرات وإمكانيات تجعلها الأفضل في تنظيم مثل هذة البطولات.