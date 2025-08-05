«أبوظبي للشراع الحديث» يسجل أرقاماً قياسية في عُمان

سجّل فريق أبوظبي للشراع الحديث أرقاماً متميزة، خلال معسكره التدريبي المقام في منطقة رأس الحد الساحلية بسلطنة عُمان، الذي يأتي ضمن استعدادات الفريق للمشاركات المقبلة في البطولات الإقليمية والدولية.

وتمكّن أعضاء الفريق من الوصول إلى سرعات عالية على الزوارق الشراعية، بلغت 30 كيلومتراً في الساعة، رغم التحديات المناخية التي شهدها الموقع، حيث بلغت سرعة الرياح 24 عقدة، وارتفاع مستوى الأمواج إلى مترين، وسط أجواء بحرية مثالية، تراوحت فيها درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية.

ويواصل الفريق تنفيذ برنامجه التدريبي المكثف، الذي يمتد حتى الثامن من أغسطس، ويشمل قطع مسافات يومية تقدر بنحو 40 كيلومتراً، عبر تدريبات متواصلة لمدة خمس ساعات يومياً، في بيئة بحرية تعد من بين الأفضل في المنطقة لمثل هذه الرياضات.