منتخب الشراع يشارك في بطولة «ليتشي» باليابان

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة «ليتشي» الدولية، التي تقام في اليابان، خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري.

وأشار الاتحاد، في بيان أمس، إلى انطلاق معسكر الإعداد في جمهورية مالطا، والذي يستمر حتى يوم 15 الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة، موضحاً أنه محطة تحضيرية لدورة الألعاب الآسيوية 2026.

ويضم منتخب الشراع في معسكر مالطا 4 متسابقين، هم محمد العويس، وسلطان العويس، وضحى البشر، ومروى الحمادي.

وقال محمد عبد الله العبيدلي الأمين العام للاتحاد، إن المعسكر يعد ضمن المحطات الأساسية في الخطة الاستراتيجية للاتحاد، بهدف تعزيز حضور المنتخب في المحافل الدولية، وتوفير بيئة احترافية للمتسابقين.