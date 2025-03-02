4.5 ملايين درهم جوائز «ند الشبا الرياضية» 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية رفع قيمة الجوائز المالية للنسخة الجديدة 2025 إلى 4.5 ملايين درهم، تشمل الجوائز المقدمة إلى الفائزين في المسابقات وجوائز الجمهور، ليصل بذلك مجموع الجوائز المالية التي قدمتها الدورة على مدار 12 نسخة إلى أكثر من 60 مليون درهم، ما يرسّخ مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية التي تقام في شهر رمضان المبارك وتحفيزها الرياضيين المشاركين والجماهير على تقديم أفضل المنافسات وأعلى الجوائز.

وتقدم اللجنة المنظمة جوائز يومية لجمهور المشجعين توزع في السحوبات اليومية ومقسمة بين جوائز مالية وعينية، تقديراً لدورهم في تشجيع الفرق وتحفيز اللاعبين ووجودهم برفقة جميع أفراد العائلة في المنافسات ما يحقق الأهداف المجتمعية للدورة ويسهم في نشر الرياضة بين أوساط المجتمع.

من جهة أخرى، تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة المبارزة لسلاح الآيبيه التي يشارك فيها نخبة المبارزين الدوليين من مختلف دول العالم وتتضمن مسابقتين وهما البطولة الدولية لسلاح الآيبيه للرجال ويشارك فيها لاعبون من 13 دولة وبطولة الفتيات المحلية التي تشارك فيها لاعبات الدولة من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.

وتختتم مساء اليوم، بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية بينما تقام غداً الإثنين منافسات بطولة ند الشبا لفرق البادل التي تشارك فيها الفرق الآسيوية للبادل وتستمر حتى 7 مارس.

وقال أفيناش بابور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنشورنس ماركت دوت ايه إي الشريك الرسمي للتأمين في الدورة: «نؤمن بأن الرياضة تجسد القيم نفسها التي نتمسك بها في العمل، وهو العمل الجماعي، والمثابرة، والدافع الدؤوب نحو التميز. إن دورة ند الشبا الرياضية أكثر من مجرد منافسة؛ إنها احتفال بالوحدة والعزيمة والروح الرائعة التي تجمع الناس معاً. نحن فخورون بدعم هذا الحدث الرياضي الذي يعزز أسلوب الحياة الصحي ويلهم الأفراد والمجتمعات أيضاً تجاوز حدودهم وتحقيق التميز والنجاح».