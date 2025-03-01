رفع جوائز "ند الشبا الرياضية" إلى 4.5 ملايين درهم

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة "ند الشبا الرياضية" في نسختها الثانية عشرة عن زيادة قيمة الجوائز المخصصة للرياضيين الفائزين، ليصل إجمالي الجوائز، بما في ذلك جوائز الجمهور، إلى 4.5 ملايين درهم، بدلا من 3.6 مليون درهم في النسخة السابقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تعكس مكانة الدورة التي تُقام تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، باعتبارها من أبرز الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان، وتهدف إلى تحفيز المشاركين والجماهير على تقديم أفضل المستويات.

وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للرياضيين المشاركين في 11 بطولة ضمن منافسات الدورة أكثر من 4 ملايين درهم، حيث خُصص 1.5 مليون درهم للفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الكرة الطائرة، و764 ألف درهم لبطولة البادل، و500 ألف درهم لسباق الدراجات الهوائية، و370 ألف درهم لبطولة شد الحبل، و350 ألف درهم لكل من سباق الجري وتحدي الموانع، و210 آلاف درهم لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، و150 ألف درهم لبطولة الجوجيتسو، و60 ألف درهم لكل من بطولات المبارزة والرماية مع الجري "ليزر رن" والريشة الطائرة.

وعلى صعيد المنافسات، تنطلق غدًا الأحد منافسات المبارزة بسلاح الآيبيه، بمشاركة نخبة من المبارزين الدوليين من 13 دولة، تشمل إيطاليا، وبيرو، ومصر، وفرنسا، وتونس، وسلوفاكيا، والهند، والولايات المتحدة، وروسيا، وطاجيكستان، وسوريا، والسعودية، إلى جانب الإمارات التي يمثلها لاعبو المنتخب الوطني والأندية المحلية.

كما تشهد البطولة إقامة منافسات محلية للفتيات، بمشاركة اللاعبات المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، حيث تُقام التصفيات في اليوم الأول، فيما تُجرى مباريات تحديد المركز الثالث والنهائي في اليوم الثاني.