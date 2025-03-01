إسماعيل إبراهيم يشارك في إدارة دوري الأمم للطائرة

اختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، حكمنا العالمي إسماعيل إبراهيم، للمشاركة في إدارة مباريات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال والسيدات في بولندا خلال الفترة من 9 إلى 20 يوليو 2025.

وتتنافس منتخبات هولندا، تركيا، إيطاليا، ألمانيا، صربيا والتشيك، في مسابقة السيدات خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو 2025، ومنتخبات كوبا، فرنسا، بولندا، الصين، بلغاريا وإيران في مسابقة الرجال خلال الفترة من 16 إلى 20 من الشهر نفسه.

وتمت ترقية إسماعيل إبراهيم، في فبراير 2024، إلى الفئة العالمية «A» ، تقديراً لمستوياته المميزة، ومسيرته الطويلة المتضمنة المشاركة في إدارة العديد من البطولات والأحداث العالمية والقارية والإقليمية.