دبي تحتضن قمة الهند وباكستان للكريكيت



أعلن المجلس الآسيوي للكريكيت، أنه تم اختيار أبوظبي ودبي رسمياً مدينتين مضيفتين لبطولة كأس آسيا للكريكيت خلال الفترة من 9 إلى 28 سبتمبر 2025، بمشاركة أفضل المنتخبات الآسيوية في اللعبة وفق نظام T20، وأكد على اختيار دبي لاستضافة 11 من 19 مباراة في البطولة، وأبرزها المباراة النهائية يوم 28، والقمة التي ستجمع بين منتخبي باكستان والهند يوم 14 من الشهر نفسه، بينما يستضيف ملعب زايد للكريكيت بأبوظبي المباريات الثماني المتبقية، ومنها كأس السوبر.

وكان مقرراً أن تستضيف الهند البطولة، إلا أنه تم نقلها عقب الأحداث الإقليمية الأخيرة، واختارت اللجنة المنظمة للبطولة ملاعب الكريكيت المحايدة والمتميزة في الإمارات، لضمان مشاركة كاملة وسلاسة الإجراءات اللوجستية.