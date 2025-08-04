ذهبية ثانية للتونسي الجوادي ورابعة للكندية ماكنتوش في مونديال السباحة

واصل التونسي أحمد الجوادي تألقه في بطولة العالم للسباحة في سنغافورة بفوزه بذهبية ثانية إثر تتويجه بطلاً في سباق 1500 م حرة، أمس، في حين أحرزت الكندية سامر ماكنتوش ذهبيتها الرابعة بفوزها في سباق 400 م حرة في اليوم الأخير من المنافسات. وكان الجوادي أحرز أيضاً ذهبية سباق 800 م في البطولة.

وقطع الجوادي المسافة بزمن قدره 14.34.41 دقيقة بعد منافسة مثيرة مع الألماني سفن شفارتس الذي أحرز الفضية (14.35.69 د)، في حين جاء الأمريكي بوبي فينكي حامل الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة ثالثاً (14.36.60 د).

وكان الجوادي (20 عاماً) حل رابعاً في سباق 800 م في أولمبياد باريس صيف عام 2024، وسادساً في سباق 1500 م.

وقال الجوادي: «معاناة كبيرة وكثير من الألم. كنت أدرك بأن الجميع سيعانون والجميع سيشعرون بالألم. لم أكن الوحيد، حاولت فقط أن أكون الأقوى من الناحية الذهنية».

وتابع: «كان السباق رائعاً لأن الشباب سبحوا بطريقة رائعة والجميع حاول الفوز. شعرت بالألم في جميع أنحاء جسدي لكني كنت مصمماً على إحراز هذه الميدالية (الذهبية)».

وكرر الجوادي إنجاز مواطنه أحمد الحفناوي المتوج بذهبيتي 800 م و1500 م في بطولة العالم في فوكووكا اليابانية عام 2023، إضافة إلى ذهبية 400 م حرة في أولمبياد طوكيو.