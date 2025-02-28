فعاليات رياضية مميزة في دبي خلال شهر مارس



كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة من الفعاليات الرياضية التي ستشهدها دبي خلال شهر مارس، وستكون أولى الفعاليات في أول مارس، حيث تنطلق ليلة سوبر ساترداي السباق التمهيدي لكأس دبي العالمي، ويمكن للجمهور الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في هذه الفعالية الرياضية المجتمعية السنوية التي يترقبها عشاق رياضة الفروسية. وفي اليوم نفسه تختتم فعاليات بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2025 بنهائيات بطولة الرجال في استاد سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود.

وتنطلق في اليوم نفسه كأس تحدي دبي عن فئة 8 - 10 هنديكاب التي تستمر حتى 9 مارس، وهي جزء من سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، وتُقام في منتجع ونادي الحبتور للبولو.

وفي الثاني من مارس يمكن للجمهور الاستمتاع بالمباراة المشوقة التي تجمع فريق دبي لكرة السلة مع فريق سيبونا الكرواتي ضمن الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة في كوكا كولا أرينا.

وبعد منافسات سوبر ساترداي، يواصل كرنفال سباقات دبي 2024-2025 فعالياته من خلال أمسيتين يوميّ الجمعة 7 و14 مارس. ويمكن للحضور الاستمتاع بسباقات الخيول الحماسية والعروض الترفيهية المباشرة.

وفي 9 مارس ينطلق سباق سكتشرز برفورمانس رَن ضمن سلسلة السباقات المجتمعية التي تشهدها دبي، ويُقام بالقرب من فندق ميدان، ويمكن الاختيار بين مسارين بطول 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات، أو المشاركة في الجري لمسافات 10 كيلومترات و16 كيلومتراً لخوض مزيد من التحدي.

وتحتضن حديقة شاطئ الممزر في 16 مارس ترايثلون غريت تونيك فرصة الاستمتاع بيوم مليء بالحماس مع رياضات السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري. وتناسب الفعالية المشاركين من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، وتُتاح فرصة المشاركة في السباق كأفراد أو ضمن فريق.

وفي اليوم نفسه تقام مسابقة «كينغ آند كوين سويم» للسباحة وهي مناسبة لجميع الأعمار، إذ يمكن الاختيار بين مسافات 200 متر و400 متر و800 متر وميل واحد، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تتضمن السباحة لمسافة ميلين.

وفي 17 مارس يواجه فريق دبي لكرة السلة نظيره فريق بارتيزان موزارت الصربي ضمن الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة. ويسعى فريق دبي لكرة السلة، الذي يشارك هذا الموسم للمرة الأولى في الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، إلى ترك بصمة في كرة السلة الأوروبية، إذ يضم مجموعة من أبرز المواهب، بمن فيهم ديفيس بيرتانز، ونيت ميسون، وأودو أباس. وتأسس نادي بارتيزان موزارت عام 1945، ومقره العاصمة الصربية بلغراد، ويمتلك تاريخاً غنياً يشمل الفوز بلقب الدوري الأوروبي في 1992، والعديد من الألقاب في الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة كان آخرها في عام 2023.

ويُقام دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في الفترة من 22 إلى 29 مارس ويتضمن بطولات فئتي 4 و6 هانديكاب، ويشهد مشاركة العديد من اللاعبين الواعدين والفرق العريقة. ويمكن للجمهور الاستمتاع بالأجواء الحماسية في الهواء الطلق وتشجيع فريقهم المفضل في هذا الدوري. وتسلط الفعالية الضوء على متعة رياضة البولو بوتيرتها السريعة، وتوفر أجواء استثنائية لعشاق الفروسية في دبي.

