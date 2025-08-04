انطلاق منافسات الحقايق بمهرجان العين لسباقات الهجن

انطلقت، أمس، منافسات سن الحقايق، في مهرجان العين لسباقات الهجن، الذي يقام في ميدان الروضة بمنطقة العين، بتنظيم مركز شؤون هجن الرئاسة، وإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ضمن ثلاث جولات تمهيدية يشملها المهرجان، حيث تستمر الجولة الثانية حتى 10 أغسطس الجاري.

وأقيمت المنافسات على مدار 15 شوطاً، ولمسافة 3 كيلومترات، في اليوم الأول لسن الحقايق الذي خصصت له اللجنة المنظمة للمهرجان 30 شوطاً على يومين، وسط مشاركة كبيرة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحسمت «الشبابية» لسهيل محمد قطامي العامري، لقب الشوط الأول في أشواط الحقايق، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 4:27:39 دقائق، ونجح «مروض» لمحمد سهيل العامري في خطف ناموس الشوط الثاني بتوقيت 4:28:07 دقائق بعد منافسة قوية مع أكثر من مطية، بينما حلقت «الفايقة» لعبدالله منصور العامري بلقب الشوط الثالث مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 4:29:23 دقائق.

وشهد الشوط الرابع فوز «مدهال» لعبدالله خلفان الكتبي بعد أن أنهى مسافة الشوط في زمن قدره 4:28:87 دقائق، وانتزعت «الشامخة» لمعضد مبارك معيوف الوهيبي المركز الأول في الشوط الخامس بتوقيت 4:29:29 دقائق، بينما خطفت «راهية» لمنصور ناصر اللحيفي ناموس الشوط السادس وسجلت زمناً قدره 4:30:73 دقائق.

وسجل «الفاتن» لمنصور ناصر حمد اللحيفي حضوره القوي خلال المنافسات، واستطاع أن يحرز أفضل توقيت زمني لسن الحقايق، بعد أن انتزع لقب الشوط السابع مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 4:27:08 دقائق، بينما حلق «الظبي» لحمد سالم الوهيبي بناموس الشوط الثامن بتوقيت 4:30:18 دقائق.

وتوجت «مشكورة» لسالم راشد البطيني بلقب الشوط التاسع بتوقيت 4:31:88 دقائق، وحصد «الصيرمي» لمحمد سهيل سالم الخييلي المركز الأول في الشوط العاشر بتوقيت زمني قدره 4:30:02 دقائق.