11 لاعباً يمثلون الإمارات في «شتوية الأولمبياد الخاص» بتورين



أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس عن تشكيل بعثته التي ستشارك في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص - تورين 2025، والتي تتألف من 30 عضواً، برئاسة طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، من بينهم 11 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم.

ويتنافس اللاعبون في 6 رياضات هي: الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.

ويعد وفد الإمارات هو الأكبر من حيث عدد المشاركين في مختلف الرياضات بين وفود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال طلال الهاشمي: نعلن رسمياً عن بعثة دولة الإمارات المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025، التي ستنطلق الشهر المقبل، ونأمل أن نواصل إرث النجاح الذي تحقق في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وأن يتمكن لاعبونا من تحقيق إنجازات جديدة ورفع علم الدولة على منصات التتويج في إيطاليا.