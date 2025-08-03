3 ميداليات للإمارات في كأس أوروبا للقوس والسهم للشباب

واصل منتخب الإمارات للقوس والسهم تألقه القاري، بحصاده ثلاث ميداليات جديدة في بطولة كأس أوروبا للشباب التي اختتمت فعالياتها في مدينة تشاتيش السلوفينية، أمس السبت، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الأوروبيين، وذلك خلال الفترة من 28 يوليو إلى 2 أغسطس.

وجاءت حصيلة المنتخب في البطولة المرموقة بواقع ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، حيث أحرزت اللاعبة سامية مقصود فضية فئة القوس المحدب للسيدات تحت 18 سنة، بينما نال الثلاثي خليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب، الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق لفئة القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة.

كما نجح الثنائي خليفة مصبح الكعبي وسامية مقصود في حصد الميدالية الفضية لفئة الفرق المختلطة للقوس المحدب تحت 18 سنة، في إنجاز جديد يُضاف إلى رصيد المنتخب الوطني في المنافسات الدولية.

وضم المنتخب الوطني المشارك في البطولة 12 لاعباً ولاعبة في فئتي القوس المركب والمحدب، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الكوري الجنوبي لي يونج، ومساعدتيه سونج مي جين وألينا لابستينا.

وأكد سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن هذا الإنجاز يمثل «نقلة نوعية» في مسار التنافسية العالمية لأبناء وبنات الإمارات، مشيراً إلى أن بطولة أوروبا للشباب تشكل محطة استراتيجية في طريق إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة بكفاءة عالية في البطولات الكبرى.

وقال الكعبي: «نعمل وفق خطة تطوير شاملة لموسم 2025، تركز على جودة الأداء، وتعزيز الشراكات مع الأندية المحلية، وتبني المبادرات التي تواكب الطفرة العالمية التي تشهدها رياضة القوس والسهم».