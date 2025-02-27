«دورة ند الشبا الرياضية» تعلن الجاهزية لضربة البداية

كشفت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات لضربة بداية النسخة 12 من هذه المبادرة الأكبر من نوعها، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتقام سنوياً، خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتدشن مسابقة البادل منافسات النسخة 12 بداية من بعد غد في صالة البادل، بمجمع ند الشبا الرياضي، فيما أعلنت اللجنة المنظمة عن إغلاق باب التسجيل اليوم، للمشاركة في بطولات شد الحبل والجوجيتسو وتحدي الموانع، كما سيكون يوم 2 مارس آخر موعد لتسجيل اللاعبين، للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة، فيما يتواصل التسجيل في سباق الجري وبطولة الريشة الطائرة حتى 3 مارس، ويتواصل التسجيل في بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن» حتى 7 مارس، ويستمر التسجيل في سباق الدراجات الهوائية حتى 9 مارس، ويتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.nasst.ae، حتى 18 مارس 2025.

واعتمدت اللجنة المنظمة أماكن ومواقع إقامة منافسات البطولات المدرجة، ضمن برنامج الدورة هذا العام، حيث تستضيف الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة والرماية مع الجري «ليزر رن»، ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان، ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل، وتحدي الموانع وبطولة الريشة الطائرة داخل مجمع ند الشبا الرياضي.

إضافة جديدة

وتعد بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن» إضافة جديدة لدورة ند الشبا، حيث تقام لأول مرة ضمن منافسات الدورة، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 رمضان 2025، وتفتح فيها المشاركة لجميع الأعمار من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من عمر 7 سنوات وحتى 69 سنة.

وتتاح المشاركة فيها بشكل فردي فقط، وتكون المنافسة فيها عبر الرماية بمسدس الليزر مع الجري لمسافات محددة، وذلك ضمن 10 فئات، وهي تحت 9 و11 سنة، وتكون فيها الرماية مرتين بكلتا اليدين على بعد 5 أمتار، والجري مرتين لمسافة 300 متر، وفئة تحت 13 سنة، وتكون فيها الرماية ثلاث مرات على بعد 5 أمتار، والجري ثلاث مرات لمسافة 300 متر، وفئات تحت 15 و17 و19 و29 و39 و49 و59 سنة، وتتنوع فيها الرماية بين 2 إلى 4 مرات لمسافات ما بين 5 إلى 10 أمتار، ويكون فيها الجري لمسافة 600 متر من مرتين إلى 5 مرات، ويتم التحكيم فيها وفق لوائح اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ويتم احتساب الفائز بالسباق لمن يتمكن من عبور خط النهاية بأقل زمن، ولم تسجل ضده أي مخالفة قانونية.

تأكيد

وأكدت مجموعة تداوي الصحية بدبي، المؤسسة الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالإمارات، اعتزازها برعاية دورة ند الشبا الرياضية 2025، الحدث الرياضي الأبرز، خلال شهر رمضان المبارك، والذي يجسد روح التنافس الرياضي والتواصل المجتمعي.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي: «نفخر في مجموعة تداوي الصحية بأن نكون جزءاً من دورة ند الشبا الرياضية 2025، التي أصبحت علامة فارقة في الأجندة الرياضية لإمارة دبي».

وأضاف: «رعايتنا للدورة للعام الخامس على التوالي ينبع من التزامنا بتعزيز الرياضة كأسلوب حياة صحي، وترسيخ ثقافة النشاط البدني ضمن المجتمع، بما يتماشى مع رؤيتنا في توفير بيئة صحية ومستدامة للجميع».

وتابع: «تعد هذه الدورة منصة متميزة تجمع الرياضيين من مختلف الفئات، وتعزز قيم العزيمة والانضباط والتحدي، وهي القيم التي تتوافق مع نهجنا في تقديم رعاية صحية متكاملة، تركز على تحسين جودة الحياة، ونسعى من خلال هذه الرعاية إلى المساهمة في دعم المبادرات المجتمعية والرياضية، التي تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة».

واختتم مروان: «نتطلع إلى أن تكون هذه الشراكة المستمرة على مدار 5 سنوات خطوة إضافية في سبيل تعزيز دور الرياضة في حياة الأفراد، ونؤكد التزامنا الدائم بدعم الفعاليات، التي تعزز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع».