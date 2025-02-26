804 كلغ حصاد بطولة دبي لصيد الأسماك

سجلت بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل»، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025، واختتمت يوم الأحد الماضي في واجهة دبي هاربر أرقاماً جديدة، تؤكد مدى التطور المتنامي لهذه الهواية والرياضة، التي باتت أكثر احترافية في ظل اللوائح والشروط.

ووصل مجموع أوزان الأسماك مع ختام منافسات البطولة إلى 804 كلغ، من بينها 22 سمكة لفئة «الكنعد» بلغ وزنها الإجمالي 551.9 كلغ، و10 أسماك من فئة «السكل»، وصل وزنها إلى 252.9 كلغ، تم اصطيادها جميعها خلال فترة التنافس، التي امتدت على مدار 5 أيام متتالية.

وخصص حصاد البطولة للعمل الخيري، حيث تبنت جمعية بيت الخير وفق اتفاقية التعاون مع النادي توزيعها في مبادرة متجددة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن مبادراته لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة العطاء والتعاون، وبناء مجتمع قوي ومتلاحم في عام المجتمع، الذي يحمل شعار «يداً بيد».

وشهدت المنافسات مشاركات لافتة للمتسابقين، كان من بينها حصول المتسابق محمد يوسف الزرعوني على المركز الثالث في الفئتين الكنعد «31.7 كلغ» والسكل «28.6»، حيث اصطاد الأولى في ثاني أيام البطولة، بينما حصل على الثانية في ثالث أيام الحدث، وشارك المتسابق سعيد محمد جابر المهيري صاحب المركز التاسع بسمكتي كنعد الأولى «26.9 كلغط والثانية»24.1«.

كما قدم المتسابق عبدالله أحمد المري سمكتين كنعد وزن «18 كلغ» وسكل وزن «26.6»، كما شارك المتسابق طارق عبدالرشيد رمضان بـ3 أسماك كنعد «21.7 كلغ» و«19.4» و«15»، وحصلت المتسابقة لمياء الصيقل على سمكتي سكل «26.3 كلغ» و«20.8» ونالت المركز الخامس.

نجاح

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل إلى جميع المساهمين في إنجاح بطولة دبي لصيد الأسماك 2025، مثمناً دعم اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ودلما مارين راعي بطولة الإمارات ورعاة الحدث سياف مارين واليازي مارين وادفانس ميديا وبوب مارلين ودا هنتر وإيليت فيشنغ، مشيداً بمستوى المشاركة، الذي وصل إلى 130 متسابقاً ومتسابقة تركوا بصمة، من خلال المشاركات النوعية والأرقام الجديدة.

وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي: «تستمر بطولة دبي لصيد الأسماك، وتمضي من نجاح إلى آخر، مقدمة صورة من صور التكافل والتعاضد من خلال التعاون القائم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجمعية بيت الخير، التي تتولى توزيع الأسماك».