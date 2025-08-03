«هملولة» تتألق في مهرجان العين

تواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، فعاليات الجولة التمهيدية الثانية، ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن 2025 في نسخته الأولى، ويأتي استمراراً للسباقات، التي تعزز من الرياضات التراثية في الدولة.

وأقيمت المنافسات بميدان الروضة بمنطقة العين، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يحرص الملاك على الوجود بكثافة في المهرجان.

وشهد اليوم الثاني إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لمسافة 1.5 كلم، حيث كانت انطلاقة المهرجان شهدت إقامة 20 شوطاً لنفس السن.

وتوجت «هملولة» لمالكها سالم حمد شطيط الفارسي بناموس الشوط الأول للفطامين، بعد أن نجحت في الفوز بالمركز الأول قاطعة مسافة الشوط في زمن قدره 1:58:60 دقيقة، كما حلّق «الرهاوي» لمحمد سالم مكتوم الجنيبي بالمركز الأول في الشوط الثاني بزمن بلغ 2:00:04 دقيقة.

ونجحت «نجود» لعبدالله قصاب راعي الطيرة العامري في الفوز بناموس المركز الأول في الشوط الثالث بزمن 1:58:71 دقيقة، بينما تفوق «شاهين» لعوض علي عبداله البلوشي في الشوط الرابع، محققاً زمناً بلغ 1:58:60 دقيقة.

وطارت «الغزالة» لماجد صالح أحمد حسن بناموس الشوط الخامس بزمن 2:00:09 دقيقة.