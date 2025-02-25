نهيان بن مبارك يشهد مواجهة الهند وباكستان في كأس الأبطال للكريكيت بدبي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكت، مباراة الكريكيت بين منتخبي الهند وباكستان، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال للكريكيت 2025 التي جرت باستاد دبي الدولي بحضور جماهيري حاشد ، ومتابعة جماهيرية استثنائية عبر قنوات البث المتخصصة في نقل مباريات الكريكيت على مستوى العالم.

وكانت المباراة أسفرت عن فوز المنتخب الهندي على نظيره الباكستاني بستة (ويكيتات) في التصفيات الأولى في البطولة، وبها حافظ المنتخب الهندي على تقدمه ومواصلته بخطى ثابتة نحو اللقب ، فيما ابتعدت باكستان (حاملة اللقب) عن المقدمة بخسارتها مباراتين أمام نيوزيلندا، والهند في التصفيات.

قبل انطلاق المباراة التي جمعت المنتخبين اللدودين الهند وباكستان ، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة إلى الجماهير أكد خلالها ترحيب دولة الإمارات بجماهير اللقاء، وباستضافة مثل هذة المواجهات الرائعة التي تجمع بين منتخبين عريقين وكبيرين في رياضة الكريكيت هما الهند وباكستان .

وأشاد سموه بجهود القائمين على تنظيم الحدث، وتمنى التوفيق للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأبطال، البطولة الأقوى والأهم على مستوى العالم في رياضة الكريكيت.

تستمر المنافسات التي تقام بكل من الإمارات وباكستان حتى يوم 9 مارس المقبل بمشاركة 8 منتخبات هي باكستان (حاملة اللقب)، الهند ، أستراليا، نيوزيلندا، سريلانكا، جنوب أفريقيا، بنغلاديش، وأفغانستان.