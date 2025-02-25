حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية للرياضة

ولي عهد دبي يوجّه بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا وزارة الدفاع

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اختتمت أول من أمس منافسات النسخة الأكبر من «ألعاب دبي»، والتي أقيمت بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في دبي فستيفال سيتي، برعاية رسمية من «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن النجاح الكبير الذي حققته «ألعاب دبي» يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي الرائدة وجهة عالمية للرياضة والفعاليات الكبرى، وعنواناً للتميز والإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

وهنأ سموه الفائزين الذين جسّدوا بمشاركاتهم الفاعلة قيم التواصل والعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف والأرقام القياسية، معرباً عن اعتزازه بما حققه المشاركون من نتائج متميزة، وما قدموه من أداء تنافسي بروح رياضية عالية.

وأشار سموه إلى أن نجاح البطولة والمستوى المتميز للمشاركين والمشاركات، والمشاركة الأوسع من كل الفئات والجنسيات فيها، تسهم في تعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، ووجهة عالمية للتلاقي الثقافي والحضاري، ومنصة لتصميم المستقبل القائم على المبادرة والإنجازات الملهمة، وهو ما يتجلّى من خلال تنظيم أحداث كبرى مثل «ألعاب دبي» 2025، التي تعد إنجازاً جديداً في مجال استضافة دبي للفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن نهج العمل على تحقيق الأهداف والشغف بتسجيل الأرقام القياسية يعدان دائماً الفصل الأساسي في قصة نجاح دبي وتعزيز ريادتها العالمية، مؤكّداً سموه أن دبي ستبقى الرمز لمدينة المستقبل الحريصة دوماً على تصميمه وصناعته، والملتقى لكل من يحمل الفكر والحلم والعزم.

وأشاد سموه بجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين لـ «ألعاب دبي».

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا وزارة الدفاع للنساء والرجال، خلال مشاركتهما في منافسات «ألعاب دبي 2025»، للأعمال الخيرية.

وقال سعادة اللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع: «إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص قيمة الجوائز التي حصدتها فرق وزارة الدفاع في «ألعاب دبي 2025» للأعمال الخيرية تعكس حرص سموه على ترسيخ ثقافة العطاء وتكريس قيم الشراكة والإنسانية وتلبية الواجب الوطني.

يذكر أن فريق وزارة الدفاع للرجال كان قد فاز بلقب فئة تحدي الحكومة للرجال، بينما حصد فريق الوزارة للنساء المركز الثاني في فئة تحدي الحكومة للنساء في إطار منافسات «ألعاب دبي 2025»، التي أقيمت في دبي فستيفال سيتي خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير 2025.

وتعطي هذه المبادرة دعماً للأعمال الخيرية التي تُحدث تغييراً إيجابياً ملموساً في حياة الناس، كما تعد المبادرة حافزاً ملهماً لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتوجيه الجهود نحو خدمة الوطن والمواطنين على أرض دولة الإمارات.

نمو قياسي

وشهدت هذه الدورة من «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث استقطبت 244 فريقاً من مختلف الفئات، مما يعكس الزخم المتزايد للبطولة، ويرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة والتحدي.

وشملت فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة-رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة-سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركت في تحدي الصغار.

تتويج

وتَوّج الفائزين معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

وفي إطار منافسات تحدي الحكومة، ظفر فريق وزارة التربية والتعليم بلقب النسخة السادسة للسيدات، فيما حل فريقا وزارة الدفاع وشرطة دبي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وشهدت فئة تحدي الحكومة للرجال منافسات شديدة، نال على أثرها فريق وزارة الدفاع المركز الأول، متقدماً على فريقي جهاز أمن الدولة - دبي وشرطة أبوظبي اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وشهدت هذه النسخة من «ألعاب دبي» مشاركة عالمية واسعة، حيث استقطبت 50 مدينة من حول العالم ضمن فئة تحدي المدن شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومملكة البحرين، والدنمارك، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وروسيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وأوزبكستان، وبولندا، وجمهورية التشيك، وغيرها من الدول من مختلف القارات.

وحل في المراكز الثلاثة الأولى في فئة تحدي المدن لهذه الدورة كلٌ من فريقي مونتريال من كندا وكولورادو من أمريكا في المركز الأول، وفريق سانت بطرسبرغ من روسيا في المركز الثالث.

أما على صعيد تحدي المجتمع، فحصد المركز الأول فريق عجمان، وجاء في المركز الثاني فريق مربط عجمان، فيما حل في المركز الثالث فريق فريق إسعاد.

وكانت النسخة السادسة من «ألعاب دبي» قد استضافت يوماً مخصصاً (السبت، 8 فبراير) لـ «تحدي الصغار»، والذي شهد مشاركة أكثر من 390 طفلاً ضمن 56 فريقاً تنافست بإصرار وروح جماعية استثنائية.

وقد توج فريق باك يارد نينجازxجرافيتي بلقب «تحدي الصغار»، فيما احتل فريق إمبايرxبلوك 20 المركز الثاني، يليه فريق مدرسة راشد بن حميد للبنين حلقة-2 حاز المركز الثالث.

يذكر أن التوسع الذي حققته ألعاب دبي في نسختها السادسة صاحبه زيادة ملحوظة في قيمة الجوائز، التي تجاوزت 3.35 ملايين درهم.

ففي فئات تحدي الحكومة (للرجال والسيدات) وتحدي المجتمع، تم توزيع الجوائز بحيث يُمنح الفائز بالمركز الأول 500 ألف درهم، والمركز الثاني 250 ألف درهم، والمركز الثالث 150 ألف درهم.

بينما شهدت فئة تحدي المدن توزيعاً متدرجاً على عشرة مراكز، إذ حصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف درهم، والمركز الثاني على 250 ألف درهم، والمركز الثالث على 150 ألف درهم، والمركز الرابع على 100 ألف درهم، والمركز الخامس على 60 ألف درهم، والمركز السادس على 50 ألف درهم، والمركز السابع على 40 ألف درهم، والمركز الثامن على 30 ألف درهم، وحصل الفائزان بالمركزين التاسع والعاشر على 20 ألف درهم لكل منهما.

حضور جماهيري

وسجلت النسخة السادسة من ألعاب دبي مشاركة جماهيرية متميزة، حيث حضر أكثر من 25 ألف متفرج من كافة الفئات العمرية، في جو عائلي حماسي. كما أسهم تواجد قيادات الجهات الحكومية على أرض الملعب في تحفيز فرقهم المشاركة في التنافس، مما دفعها لتقديم أداء استثنائي في بيئة تعكس معاني الروح الرياضية والتعاون البنّاء.

شراكات استراتيجية

وحظيت «ألعاب دبي» في نسختها السادسة بدعم نخبة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مما عزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية العالمية.

وشملت قائمة الشركاء الرئيسيين «دي بي ورلد» كشريك رسمي، ومجموعة «داماك» وشركة «إمارات» كشركاء ماسيين، إضافة إلى الشركاء الذهبيين هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، و«إم 42» (M42)، والشريك البرونزي «سي 4» (C4)، وشريك الموقع «دبي فستيفال سيتي»، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، و«دو» شريك الاتصال، إلى جانب الشركاء الإعلاميين مؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة أديداس، فييا، وماي دبي.

وشكّلت «ألعاب دبي» بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ من مبادئ النشاط والتجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

الأبطال

«تحدي الحكومة-السيدات»:

وزارة التربية والتعليم

وزارة الدفاع

شرطة دبي

«تحدي الحكومة-الرجال»:

وزارة الدفاع

جهاز أمن الدولة - دبي

شرطة أبوظبي

«تحدي المدن»:

المركز الأول: فريق مدينة مونتريال، كندا

المركز الأول: فريق مدينة كولورادو، أمريكا

المركز الثالث: فريق مدينة سانت بطرسبرغ، روسيا

«تحدي المجتمع»:

فريق عجمان

فريق مربط عجمان

فريق إسعاد

«تحدي الصغار»:

فريق باك يارد نينجازxجرافيتي

إمبايرxبلوك 20

مدرسة راشد بن حميد للبنين