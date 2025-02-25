مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية ينطلق 25 أبريل المقبل

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن موعد انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، والذي سيقام خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 11 مايو المقبل.

حدث

وتنطلق الدورة الجديدة من الحدث، الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال الرياضات الرقمية، بأجندة حافلة بالفعاليات والعروض والمسابقات، إضافة إلى منتديات متخصصة في الصناعة، ليرسخ المهرجان مكانته بين أكبر وأهم الفعاليات المتخصصة في الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، وذلك بما تتضمنه من تجارب حصرية، وبطولات مميزة للرياضات الرقمية، وفعاليات ترفيهية عائلية تناسب مختلف الفئات والأعمار.

وسيتضمن المهرجان لقاءات حصرية مع أشهر النجوم، والإعلان عن إصدارات الألعاب الجديدة التي لم يتم الكشف عنها بعد، والعروض العالمية الجديدة، كما سيشهد المهرجان إقامة معرض GameExpo، وقمة GameExpo، وبطولة دبي للأزياء التنكرية، ومنافسات Play Beyond، إضافة إلى البطولات في مختلف أنحاء المدينة، والتحديات التعليمية، والتجارب التفاعلية التي تتيح للحضور التفاعل مع عالم الألعاب والتعلم.

وتهدف هذه الدورة من المهرجان إلى تعزيز مسيرته كأكبر تجمع للألعاب في دبي، ومواصلة النجاحات التي حققها خلال دورته السابقة، حيث استقطب معرض GameExpo، أكثر من 28.000 زائر. كما تم توزيع جوائز لعدد 16 بطولة إقليمية شهدت مشاركة أكثر من 3.6 ملايين لاعب، وساهم البرنامج التعليمي للمهرجان في تحفيز الإبداع والابتكار لدى أكثر من 6000 طالب من 230 مدرسة وجامعة، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات المجانية ضمت محاضرات توجيهية حول المسارات المهنية، وورش عمل لتنمية المهارات، إضافة إلى ذلك، جمع المهرجان 2000 متخصص في صناعة الألعاب.

أهداف

ويمثل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حدثاً محورياً في مسيرة دبي لتعزيز نمو قطاع الألعاب على الساحة العالمية، كما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، عبر تمكين القطاعات الجديدة، والتي باتت تمثل صناعات ذات معدلات نمو قوية وواعدة ومنها قطاع الألعاب الرقمية، ودعم الابتكار الرقمي، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر رعاية المواهب الصاعدة في مجال الألعاب، وتعزيز المسارات المهنية في الرياضات الرقمية، ما يسهم في دفع عجلة نمو القطاع في دولة الإمارات.