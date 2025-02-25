محمد بن سلطان يتوج الفائزين ببطولة الإمارات لصيد الأسماك بدبي

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في بطولة الإمارات لصيد الأسماك «كنعد»، ومسابقة دبي لصيد أسماك «السكل»، وأبطال العرض الليلي للدراجات المائية 2025، والتي أسدل الستار عليها أول من أمس في واجهة دبي هاربر.

ونظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات متنوعة على مدار 5 أيام ضمن خطط مجلس الإدارة، وفي إطار مبادرات عام المجتمع، وبالتزامن مع انعقاد الدورة رقم 31 من معرض دبي العالمي للقوارب 2025، حيث حظيت تلك الفعاليات بمشاركة عريضة من مختلف شرائح المجتمع.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بنجاح الحدث الذي شهد مشاركة 130 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا على مدار 5 أيام، حيث وصل مجموع الأوزان بنهاية الحدث لما يزيد على 800 كلغ، ستخصص كلها لجمعيات النفع العام لأكثر من 30 مشاركة متنوعة، مهنئاً كذلك أصحاب المراكز الأولى في كل فئة.

وتسلم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان درعاً تذكارية من نادي دبي، كما قام بتسليم الدروع التكريمية إلى رعاة البطولة، كما قدم درعاً للفريق النسائي المشارك في البطولة فريق الناموس، وقام بإهدائهن ميداليات المشاركة.