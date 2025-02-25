بيلكا البيلاروسي بطل «دولية الشارقة للطيران الشراعي»

توّج فريق بيلكا البيلاروسي بلقب بطولة الشارقة الدولية السادسة للطيران الشراعي، التي اختتمت منافساتها أول من أمس بجبل الفاية، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وسط أجواء حماسية وطقس أكثر من رائع وموقع قفز وهبوط مثالي، حيث يعد من الأفضل في العالم، وتنافس في البطولة 58 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون 17 دولة بينهم أبرع الطيارين الشراعيين في العالم.

وحضر ختام النسخة السادسة، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حموده النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ويوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف عبدالرحمن، الأمين العام ويوسف الشحي وعبدالله مراد عبيد سالمين، مدير البطولة.