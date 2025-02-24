الشارقة للشطرنج يسيطر على ألقاب دوري المراحل السنية



حققت فرق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إنجازاً جديداً بفوزها في بطولة دوري الناشئين 2025، الذي نظمه اتحاد الإمارات للشطرنج في قاعة الشارقة بالنادي، ليؤكد بذلك تفوقه في فئات المراحل السنية على مستوى دولة الإمارات، وجاء هذا الفوز بعد منافسات قوية شهدت مشاركة العديد من الأندية الشطرنجية بالدولة وهي: دبي وأبوظبي والفجيرة وخورفكان ودبا الفجيرة والشارقة، وتألق لاعبو النادي طوال البطولة وقدموا أداءً متميزاً في جميع الجولات، ما أسهم في حسم البطولة لمصلحتهم في النهاية. وجاء هذا الإنجاز بعد منافسات قوية شهدت مشاركة أندية الشطرنج في الدولة، حيث نجحت فرق نادي الشارقة في التتويج بفئات تحت 10 سنوات، وتحت 14 سنة، وتحت 18 سنة، لتثبت تفوقها في المراحل السنية المختلفة.

وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه النادي بعد فوزه في بطولة دوري الناشئين 2025، مؤكداً أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتم لولا الدعم السخي من حكومة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، وموضحاً أن النادي سيواصل دعم وتطوير شطرنج الناشئين والموهوبين.

وأضاف: النادي يهدف إلى تعزيز مكانته عبر تنظيم المزيد من البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية، لاكتشاف وتنمية المواهب الشابة في اللعبة، وإن هذا الفوز يُضاف إلى سجل إنجازات النادي، ويؤكد مكانته أحد أبرز الأندية في رياضة الشطرنج. وهنّأ الشيخ خالد القاسمي لاعبي النادي والجهاز الفني والمدربين على هذا الإنجاز، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلوها قبل وفي أثناء البطولة، وما قدموه من مستويات متميزة تبرز العمل الجاد والتدريبات المكثفة في الموسم.

وأكد عبدالله مراد المازمي رئيس الجهاز الفني، أن هذا الفوز جاء ثمرة جهود كبيرة بذلها اللاعبون والمدربون، مشيراً إلى أن العمل الجماعي والتدريبات المكثفة كانا مفتاح النجاح. كما شدد على أهمية الاستمرار في دعم اللاعبين الناشئين للارتقاء بمستوى اللعبة في داخل النادي وأندية الإمارة الشطرنجية.