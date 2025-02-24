تصفيات المونديال تتصدر مشاركات رجبي الإمارات

تستعد منتخباتنا الوطنية للرجبي لسلسلة طويلة من المشاركات الخارجية، خاصة على الصعيد الآسيوي خلال العام الجاري، بعد تحقيق الإنجاز العربي بالفوز بلقب العرب للرجال وبرونزية السيدات، ويأتي في مقدمة المشاركات، التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم في أستراليا، كما تم تحديد موعد النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري، والذي سيقام في سبتمبر المقبل.

وأعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، عن سعادته بالعودة إلى الصدارة العربية على مستوى الرجال والفوز ببرونزية السيدات، وقال: «البطولات العربية باتت قوية للغاية والمنتخبات دائماً تشارك فيها للمنافسة على ألقابها، وجميع المستويات متقاربة ولكن أبطال الإمارات دائماً، على قدر التحدي، ويحققون الإنجازات التي نضعها من ضمن أهدافنا».

وأضاف أن الإنجاز العربي يعد مسؤولية كبيرة في مواصلة المشوار نحو تحقيق الإنجازات خلال عام 2025، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا في تحقيق أفضل من عام 2024، خاصة أن أجندة هذا العام بها استحقاقات كثيرة ومهمة على الصعيد القاري، وتابع: «هدفنا بطولة آسيا فئة 15 لاعباً المؤهلة لكأس العالم في أستراليا، والتي ستقام خلال يونيو المقبل، وسيلعب منتخبنا أمام هونغ كونغ في دبي، ثم يخوض مباراة مهمة مع كوريا الجنوبية في سيؤول، كما سيلعب مع الفائز من ماليزيا وسيرلانكا، ونطمح أن نحقق التأهل لمونديال الرجبي للمرة الأولى في تاريخ اللعبة».

وأكد أنه سيكون هناك برنامج إعداد للمنتخب بشكل مكثف وسبق أن لعبنا مع زيمبابوي وألمانيا في دبي، وقال: «سنلعب خلال مايو المقبل، مباراة ودية أمام منتخب زيمبابوي في هراري خلال المعسكر هناك، كما سيقام معسكر في العين خلال نفس الشهر، للاستعداد للبطولة الآسيوية، وسيلعب منتخب السباعي أمام كرواتيا خلال معسكرها في الإمارات».

وأوضح الزعابي: «منتخبا الشباب والشابات سيشاركان في بطولة آسيا لسباعي الرجبي، والتي ستقام بالهند خلال أغسطس المقبل، والطموح كبير في تحقيق اللقب الآسيوي، كما سيلعب منتخبنا الوطني للسباعي جولتين في سلسلة سباعيات آسيا الأولى في كوريا الجنوبية، والثانية في الصين أو أوزبكستان، على أن يكون هناك معسكر في هونغ كونغ للرجال والسيدات، قبل خوض سلسلة السباعيات».

وكشف عن مشاركة نادي شاهين التابع للاتحاد سباعيات بورنيو سڤنز للأبطال في ماليزيا خلال أبريل المقبل، بالإضافة إلى المشاركة في سباعيات ألغارف للأبطال في البرتغال خلال يونيو المقبل.