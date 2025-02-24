موسى عباس: مكتبة «فزاع» الرياضية فكرة بدأت منذ 30 عاماً

افتتح الدكتور موسى عباس، خبير كرة القدم والباحث الرياضي، مكتبة فزاع الرياضية المنزلية، لتكون أول مكتبة خاصة تضم هذا العدد من الإصدارات والكتب والمجلات والأبحاث الرياضية المتخصصة، وتتضمن الكثير من علوم الرياضة، والعلوم المساندة الأخرى، والتحليل الفني، وعلوم الإدارة والاقتصاد وعلم النفس، وانتقاء المواهب، والتسويق والاستثمار، إضافة إلي العديد من فنون الرياضة، وقواميس الترجمة، وغيرها من العلوم، التي تروي ظمأ الباحثين عن المعرفة الرياضية بشتى أشكالها وفنونها.

وتضم المكتبة 3000 كتاب رياضي، و100 من رسائل الدكتوراه والماجستير المتخصصة في الرياضة، و20 بحثاً رياضياً، و1100 عدد المجلات، و350 كتيبات صغيرة، و27 مجلة رياضية متنوعة.

وأوضح الدكتور موسى عباس أنه بدأ في تنفيذ فكرة المكتبة منذ قرابة 30 عاماً، وسعى لأن تصبح أول مكتبة منزلية خاصة للكتب والمجلات والأبحاث الرياضية في العالم بأسره، وتعكس جوهر المشاركة المجتمعية في حركة المعرفة، التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتدعمها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورحابة فكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال الدكتور موسى: مكتبة «فزاع» ستكون بيتاً للمعرفة في بيت يباهي بحب الوطن، وخطوة على درب الثقافة والعلوم، إيماناً بأن العلم هو السبيل كي نمضي للأمام، ووسيلة للإجابة عن كل علامات الاستفهام، وتتكامل في إيصال رسالة مهمة مع كل التوجهات لدعم مسيرة الإمارات الرياضية مع متحف «فزاع» المنزلي، الذي سبق وافتتح منذ سنوات طويلة، ويحتوي على العديد من الهدايا والميداليات وشهادات التقدير منذ أن كنت لاعباً، ويوثق لمراحل كثيرة في المسيرة الرياضية الإماراتية.

ويذكر أن الدكتور موسى عباس، باحث رياضي وأكاديمي متخصص في الشؤون الرياضية والشبابية، وحاصل على دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضية بعنوان «بناء استراتيجية للنهوض بالرياضة في دولة الإمارات المتحدة»، وذلك من قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية في جامعة القاهرة المصرية عام 2004، وهو لاعب كرة قدم سابق بنادي شباب الأهلي، وتدرج بالعمل الإداري حتى تولى منصب المدير العام لأكاديمية الكرة بالنادي، كما سبق وتولى مناصب مدير عام اللجنة الأولمبية الإماراتية، ومحاضر في المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضوية اللجنة الفنية لوضع الاستراتيجية الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعضوية لجنة المنتخبات، ولجنة إعداد أول لائحة تعكس أهمية المبادرات الخاصة في تعزيز الوعي لشؤون اللاعبين، ولجنة التخطيط باتحاد الإمارات لكرة القدم.