تكريم 4 مدربين من أصحاب العطاء في احتفالية 5 نجوم بدبي

شهدت قاعة شركة BE VIP ARENA بمدينة دبي للإنتاج، أول من أمس، تكريم 4 من المدربين الوطنيين أصحاب العطاء والإنجازات، بمبادرة من عبدالله مراد القطب الرياضي المعروف، رئيس اللجنة المنظمة للتكريم، الذي شهد حضوراً كبيراً في احتفالية 5 نجوم. وشمل التكريم مهدي علي «كرة القدم»، وعبدالحميد الحوسني «كرة السلة»، وعبدالله رجب «كرة الطائرة»، ومحمد شريف «كرة اليد»، بجانب عدد من الشخصيات الرياضية، بحضور الشيخ منصور بن سرور بن محمد الشرقي، الذي كرّم المحتفى بهم.

وقال عبدالله مراد إن تكريم المدربين يأتي تقديراً للعطاء الذي قدموه خلال العقود السابقة، ونجاحهم في تطوير الألعاب الرياضية بالدولة، ذاكراً أن الرباعي زرع البسمة على شفاه الجماهير والشعب الإماراتي وكانت له بصمة واضحة عبر مسيرة حافلة بالإنجازات، وأضاف: نحتفي بهم وفاءً وعرفاناً وأيضاً تذكيراً بأن المدرب المواطن كان وما زال صاحب جهد وفكر وأنه يستحق الفرصة دائماً.

من جانبه، عبّر مهدي علي، مدرب كرة القدم، صاحب إنجاز الفوز بكأس الخليج 2013 مع منتخب الإمارات الوطني، عن جزيل شكره وتقديره للمبادرة، وقال إنه سعيد بأن يتواجد مع مجموعة من المدربين الذين يعتبرون قدوة في عالم التدريب.

فيما قال عبدالحميد الحوسني مدرب السلة، الذي حقق الفوز خلال مسيرته بعدد 60 بطولة، إنه من الرائع تكريم مدربي الألعاب «المنسية»، كما يسميها الإعلام، حسب قوله، موضحاً أن ما حققه من إنجازات سابقة كان نتاج جهد جماعي، وأن الألقاب لا تأتي بجهد المدرب فقط وإنما بجهود الإدارة واللاعبين ودعم الجماهير.

وشكر محمد شريف مدرب كرة اليد، الذي حقق 12 لقباً في مشواره التدريبي، اللجنة المنظمة والشركة الراعية بقيادة مديرها الدكتور محمد كمال، وقال إن كرة اليد تحتاج إلى المزيد من الاهتمام وإنها لعبة مختلفة لم تحقق الانتشار الذي تستحقه لأنها بعكس بقية الألعاب تتطلب ملاعب محددة في مساحات كبيرة.

وحيا عبدالله رجب مدرب الكرة الطائرة، الحضور وشكر القائمين على أمر التكريم، وقال إن الأجمل في الاحتفال أنه أتاح له فرصة لقاء العديد من الشخصيات الرياضية التي لم يلتق بها منذ فترة طويلة، وأكد رجب أن الكرة الطائرة لعبة شيقة وجديرة بأن تحظى باهتمام أكبر في الفترة المقبلة.