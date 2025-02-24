58 طياراً يتنافسون في دولية الشارقة للطيران الشراعي

انطلقت بطولة الشارقة الدولية السادسة للطيران الشراعي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في منطقة جبل الفاية، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأقيمت منافسات اليوم الأول وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين 58 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 17 دولة وهم من أبرع الطيارين الشراعيين في العالم.

ويأتي تنظيم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية لهذه البطولة في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانة الرياضات الجوية في الدولة والمنطقة، وتوفير منصة تنافسية عالمية للرياضيين لاستعراض مهاراتهم في بيئة احترافية متميزة.

وتشهد البطولة منافسة قوية بين الطيارين الشراعيين، حيث يسعى كل منهم لتحقيق أفضل النتائج وسط مستويات أداء عالية ومهارات استثنائية. وتعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجوية في المنطقة، إذ توفر منصة متميزة للمشاركين لإبراز قدراتهم في بيئة تنافسية عالمية.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن دعم سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة المستمر للرياضات الجوية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير هذا المجال.