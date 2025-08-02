دبي لأصحاب الهمم يختتم «صيفنا حلو»

حظي «كورال الهمة» بإعجاب وتقدير الحضور في حفل ختام «النسخة التاسعة» للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي أقيم تحت شعار «صيفنا حلو»، والذي اشتمل على 150 فعالية خلال 6 أسابيع في محاوره الأربعة: المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية، بمشاركة 200 عضو، و100 متطوع ومتطوعة.

بدأ حفل الختام بكلمة ماجد العصيمي، المدير التنفيذي، الذي وجه الشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها بأصحاب الهمم، ما كان له المردود الإيجابي في تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، مبيناً أن نادي دبي يترجم رؤى وتطلعات القيادة في تمكين هذه الفئة في المجتمع.

وأشار العصيمي إلى أن وصول أبطالنا إلى العالمية عبر بوابة الرياضة ثمرة الاهتمام والدعم، ليحققوا المراد، مبيناً أن نادي دبي ظل يحرص على اكتشاف المواهب وتشجيع أصحاب الابتكارات.

والعمل على بث روح العمل الجماعي، بتنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق طموحات أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، وصولاً إلى الغاية المبتغاة. وقال: «إن النشاط الصيفي حقق أهدافه في توفير بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف، حيث لمسنا فرحة المشاركين وأسرهم».

ووجه العصيمي الشكر إلى الرعاة والشركاء، الذين ظلوا يعززون قيم العمل المشترك، وإلى فرق العمل المختلفة بقيادة فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية. وقام ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بتكريم الرعاة وشركاء النجاح.