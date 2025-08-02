«عالم دبي للرياضة» ينطلق غداً

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«عالم دبي للرياضة» انطلاق فعالياته غداً، وستستمر حتى 2 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويتم تنظيم الحدث الصيفي من قبل مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ليمنح أفراد المجتمع فرصة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية في بيئة مكيفة بالكامل، مع مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التدريبية.

ويتيح الحدث للزوار ممارسة تسع رياضات مختلفة هي: كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والكرة الطائرة، والكريكيت، والتنس، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة، وكرة البيكل، إضافة إلى صالة حديثة للياقة البدنية تفتح أبوابها مجاناً للجميع، وتوفر أحدث الأجهزة لمختلف تمارين القوة واللياقة، فضلاً عن منطقة مخصصة للأطفال تضم ألعاباً ومغامرات وأنشطة إبداعية تناسب العائلات.

وينطلق البرنامج بسباق «DSW Run IN»، الذي يعد أول نصف ماراثون داخلي في دبي، فيما يشهد يوم 23 أغسطس تنظيم الدوري الصيفي لعالم دبي للرياضة بمشاركة فرق الشركات في الدولة. كما يتعاون في الحدث الصيفي نخبة من الأكاديميات الرياضية العالمية لتقديم برامج تدريبية متخصصة للأطفال من عمر 4 أعوام إلى 14 عاماً، بإشراف خبراء ومدربين معتمدين.