أكاديمية IFBB لبناء الأجسام بدبي الأنشط على مستوى الاتحاد الدولي



ثمن الإسباني الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الإتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، المكاسب التي حققتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي في السنوات العشر الماضية، مؤكداً أن الأكاديمية حلت في المركز الاول كأنشط أكاديمية على مستوى الاتحاد الدولي، واصفاً إياها بأنها ساهمت بنقلة نوعية على مستوى تطور القابليات العلمية والرياضية والثقافية لنخبة من المدربين في الإمارات والكثير من الدول التي يختار مدربيها خوض تجربتهم في أكاديمية IFBB بدبي، كما اشاد رئيس الاتحاد الدولي، بجهود الأكاديمية بتوفير بيئة دراسية مثالية للمدربين مما يساهم بترجمتها بشكل فاعل في الصالات والأندية الرياضية وهو مايعطي انطباعاً على مكانتها واهميتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع روفائيل سانتوغا مع العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس ادارة الأكاديمة بدبي، بحضور المهندس وليد عبد الكريم مدير الأكاديمية، والدكتور وسام عبد الكريم مدير الشؤون القانونية بالأكاديمية، ورامي المرادني المحاضر الدولي، وذلك تزامنا مع إقامة مهرجان دبي مصل بيج وبطولة واوان كلاسيك الدولية لبناء الأجسام.

من جانبه، عبر العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، عن سعادته للثقة العالية من قبل الاتحاد الدولي، مؤكداً أنها تصب في مصلحة اللعبة وتشجع المدربين على الاستفادة من الدورات التي تقدمها واستثمار كل الفرص التي تتيحها الأكاديمية، إضافة إلى منح كادر التدريس الدعم الكبير لمواصلة العمل لبذل افضل الجهود لمزيد من النجاح

بدوره، أكد قال مدير الأكاديمية، انه تم بحث الخطة المطورة لمنهاج العام 2025 والذي يركز على الجانبين العلمي والعملي بشكل بارز وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في رياضة بناء الأجسام، بما يساهم بتأهيل المدربين بشكل يدعم النقلة النوعية للرياضة في الإمارات والجهات الرياضية المستفيدة.