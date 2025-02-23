سيدات فريق «الناموس» يخطفن الأضواء في «دبي لصيد الأسماك»



خطف فريق «الناموس» للسيدات المشارك في فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل) الأضواء من بين المحترفين وهواة هذه الرياضة، إذ نجحن في اصطياد سمكتي «سكل» بمجموع وزن وصل إلى 47 كلغ في مشاركة نوعية متجددة لهذا الفريق الذي يواظب دائماً على الظهور في مختلف البطولات.

وشهدت بطولة دبي لصيد الأسماك 2025 والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار خمسة أيام متتالية ضمن رزنامة الموسم الرياضي البحري الحالي 2024-2025، مشاركة 130 متسابقاً ومتسابقة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والجاليات المقيمة على أرض الدولة الطيبة من سلطنة عُمان واليمن ومصر والأردن وجزر القمر ومقدونيا.

وشارك فريق الناموس عبر المتسابقة رقم 62 لمياء علي الصيقل، حيث حصلن في اليوم الثالث لبطولة دبي على سمكة سكل بوزن 20.35 كلغ، ولم يكتفين بهذه المشاركة وواصلن بحماس كبير في اليوم التالي ليتحصلن في رابع أيام البطولة على سمكة سكل أخرى بوزن وصل الى 26.85 كلغ ليصل مجموع الوزنين إلى ما يزيد على 47 كلغ.

وأبدت لمياء علي الصيقل وزميلاتها في الفريق وهن: فاطمة الحمادي، وأسماء الريسي، ومريم العامري سعادتهن بالمشاركة في البطولة التي درجن على المشاركة فيها منذ انطلاقتها في رزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث تركت المشاركة في النسخة الحالية لديهن تجربة جميلة وغنية في ممارسة هذه الهواية حيث أثبتن من خلالها قدرتهن على المنافسة والحصول على أوزان ثقيلة مكنتهن من لفت الأنظار.

وثمنت لمياء الصيقل قائدة فريق الناموس، دعم وتشجيع القيادة الرشيدة لكافة شرائح المجتمع وتوفير الفرص لفتاة الإمارات لإثبات قدراتها مشيدة بالدور الذي يؤديه المسؤولون في المؤسسات الرياضية والأندية الوطنية بالدولة وفي مقدمتها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي نجح في تنظيم بطولة متفردة ومتميزة تشجعنا على المشاركة مستقبلاً في هذه الفعاليات.

ووجهت قائدة فريق الناموس للسيدات الشكر الجزيل إلى أعضاء الفريق زميلاتها كل من فاطمة الحمادي وأسماء الريسي ومريم العامري على تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد حيث تحملن الكثير في انتظار الحصول على الصيد الثمين وتوثيق اللحظة والمكان لاستكمال شروط المشاركة في المسابقة.