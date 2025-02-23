أبطال الإرادة يتألقون في بطولة البوتشيا بعجمان



نظمت اللجنة البارالمبية الوطنية بطولة الدولة للبوتشيا، والتي استضافها نادي عجمان لذوي الإعاقة، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات أندية أصحاب الهمم في الدولة، وتعد رياضة البوتشيا من أصعب الرياضات البارالمبية، والتي تتطلب دقة عالية وتحكماً كبيراً من لاعبين يواجهون أشد أنواع الإعاقات الحركية، ومع ذلك يثبتون أن الإرادة لا تعرف المستحيل.

وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز أيمن خان من نادي الثقة للمعاقين بالمركز الأول في فئة BC1 فردي، بينما حل سالم الكتبي من نادي خورفكان للمعاقين في المركز الثاني، وجاء فيصل الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثالث.

وفي فئة BC2 فردي توج خالد المراشدة من نادي خورفكان للمعاقين بالمركز الأول، تلاه أحمد راشد الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثاني، ثم سالم الكعبي من نفس النادي في المركز الثالث.

أما في فئة BC3 فقد حصل بدر الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم على المركز الأول، فيما جاء خليفة أحمد من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، وحلت هدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثالث.

وفي فئة BC4 انتزع حمدان الكعبي من نادي خورفكان للمعاقين المركز الأول، وجاءت رئيسة الفلاسي من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، بينما حلت زميلتها فاطمة العتيبي في المركز الثالث، وفي فئة الزوجي توج الثنائي خليفة أحمد وإيمان عبدالمنعم من نادي دبي لأصحاب الهمم بذهبية فئة BC3

توج الفائزين ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، الذي أشاد بالمستوى المتميز، الذي قدمه اللاعبون، مؤكداً أن البطولة تعكس روح التحدي والإصرار، التي يتمتع بها أصحاب الهمم، مشدداً على مواصلة دعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما وجه رسالة تحفيزية لجميع اللاعبين، لمواصلة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكداً أن أصحاب الهمم هم رمز للقوة والإصرار.