شباب الأهلي ومليحة يتصدران دوري رجال اليد

منح فارق الأهداف فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي صدارة دوري الرجال، الذي يشاركه فيه فريق مليحة بـ17 نقطة لكل منهما بختام الجولة السابعة بالدور التمهيدي للبطولة، رغم وجود مباريات مؤجلة لعدد من الأندية بالبطولة، والتي تشهد مشاركة 7 فرق تتنافس للفوز بلقب البطولة الأقوى والأطول بموسم رجال اليد 2024/2025.

جاء ذلك عقب فوز شباب الأهلي على ضيفه فريق اليد بنادي الوصل بنتيجة 33/ 21 والشوط الأول 16/ 11 لصالح شباب الأهلي ليتراجع فريق الوصل للمركز الخامس برصيد 12 نقطة، من 7 جولات، وبالجولة نفسها تقدم فريق الشارقة للمركز الثالث من 6 جولات، بفارق الأهداف عن فريق النصر الرابع كذلك من 6 جولات ولكل منهما 14 نقطة عقب فوز الشارقة على جاره فريق مليحة بنتيجة 26 /23 والشوط الأول 15 /11 لصالح الشارقة، واحتل فريق دبا الحصن، الغائب لمشاركته في البطولة الخليجية بسلطنة عمان، المركز السادس برصيد 11 نقطة من 5 جولات، واستمر فريق الوحدة بالمركز السابع والأخير برصيد 7 نقاط من 7 جولات.