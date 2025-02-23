نادي دبا الحصن يشارك في أيام الشارقة التراثية 2025



في إطار التزامه بترسيخ الثقافة المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية، شارك نادي دبا الحصن الرياضي ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية 2025، المقامة في مدينة دبا الحصن، حيث استعرض النادي تاريخه العريق وإسهاماته في دعم الرياضة والثقافة المحلية، مجسداً دوره في تعزيز التفاعل المجتمعي والتواصل بين الأجيال.

شهد جناح النادي في القرية التراثية حضوراً لافتاً من كبار الضيوف والشخصيات البارزة، إلى جانب إقبال واسع من الجمهور، شمل مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، من كبار وشباب وأطفال، إضافة إلى نخبة من الشخصيات الثقافية والرياضية والفنية، الذين أشادوا بما يقدمه النادي من جهود في الحفاظ على التراث وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتميّز جناح النادي بعرض شامل لمسيرته الممتدة منذ تأسيسه عام 1980 تحت اسم نادي الحصن الرياضي الثقافي، حيث ضمّ مجموعة من اللوحات التوثيقية التي تسرد محطات تطوره، وأبرز إنجازاته الرياضية والثقافية، إضافة إلى توثيق أسماء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الذين قادوا النادي عبر مراحله المختلفة. كما احتوى الجناح على صورة كبيرة لشخصيات حصناوية رحلوا بعد أن تركوا أثراً طيباً في مسيرة النادي، وذلك تكريماً لجهودهم في خدمة الرياضة والمجتمع.

ويأتي هذا الحضور المتميز لنادي دبا الحصن في إطار حرصه على الاندماج الفعّال في الفعاليات الثقافية والمجتمعية، تأكيداً لدوره الذي يتجاوز الرياضة ليشمل دعم التراث الإماراتي والتفاعل مع المبادرات الوطنية التي تعزز الهوية والانتماء. كما يعكس مشاركته في أيام الشارقة التراثية مدى اهتمام النادي بتوثيق تاريخه، وربط الأجيال الحالية بالماضي العريق، بما يسهم في استدامة الموروث الثقافي والرياضي لدبا الحصن.