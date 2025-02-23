الروسي " ماغوميدوف" يحافظ على لقب وزن الخفيف في دولية "محاربي الامارات"

حافظ الروسي عمرو ماغو ميدوف على لقب وزن الخفيف في النسخة الدولية (58) من سلسلة بطولة " محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على منافسه البرازيلي اليكس داسيلفا مساء أمس السبت في صالة مركز أدنيك العين وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي أقيمت بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وسط حضور كبير من نجوم ومحبي اللعبة.

وأحرز ماغوميدوف اللقب للمرة الثانية في النزال الذي حسمه بالضربة القاضية في الجولة الأولى، محافظا على سجله الخالي من الهزائم في 9 مشاركات في البطولات المختلفة.

وشهد منافسات "النسخة الدولية وتوج الفائزين سعادة صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، و سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

كما شهد الحدث وشارك في تتويج الفائزين البطل العالمي في الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، واسلام ماخاشييف بطل العالم في وزن الخفيف في بطولة يو اف سي، والخبير العالمي خافيير مينديز.

وفي بقية النزالات فاز الفلسطيني راني سعادة على الياباني هيكارو يوشينو بالضربة الفنية القاضية في وزن البانتام، وفاز الروسي ماغوميد زينكوف على الاذربيجاني شقمرصاديقوف بقرار الحكام، في وزن الخفيف.

وفي نزال السيدات تغلبت البرازيلية كلوديا لايت على الاسترالية اني تاتشر بالاستسلام في وزن البانتام.