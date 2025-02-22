البلجيكي تيم ميرلير بطلا للمرحلة السادسة من "طواف الإمارات"

أحرز البلجيكي تيم ميرلير لقب مرحلة (مدن)، السادسة وقبل الأخيرة من النسخة السابعة لطواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي يصل محطته الختامية، غدا “الأحد”، على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

ولليوم الثاني على التوالي تألق ميرلير بطل أوروبا، ودراج فريق سودال كويك ستيب وحسم مرحلة السرعة الكلاسيكية التي أقيمت في أبوظبي لمسافة 165 كلم، وكتب رقما قياسيا جديدا، بعد أن بات أكثر دراج فوزا بمراحل في طواف الإمارات منذ نسخته الأولى عام 2019 (7 مراحل)، متفوقًا بفارق مرحلتين عن السلوفيني تادي بوجاتشار.

وقطع ميرلير مسافة السباق الذي انطلق من نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، مرورًا بأبرز معالم أبوظبي، ووصولًا إلى خط النهاية عند كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، في زمن قدره 3 ساعات و44 دقيقة و14 ثانية، حيث قدم ميرلير أداءً مميزا وفاجأ منافسيه جاسبر فيليبسن وجوناثان ميلان اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبعد مغامرة تادي بوجاتشار التي قام بها في مرحلة الأمس، فضل دراج فريق الإمارات إكس آر جي وبطل العالم، التصرف بشكل هادئ في المرحلة السادسة للحفاظ فارق التوقيت، ليواصل تصدر الترتيب العام للطواف قبل المرحلة الأخيرة والقميص الأحمر (برعاية الشركة العالمية القابضة) بإجمالي زمن قدره 19:24:48 ساعة، وباتت الفرصة أمامه للتتويج بلقب الطواف للمرة الثالثة في تاريخه في المرحلة السابعة الجبلية التي تعد تخصص الدراج السلوفيني.

وبقى الفارق بين بوجاتشار وجوشوا تارلينج في الترتيب العام على ما هو عليه، حيث يتقدم بوجاتشار بـ 21 ثانية عن الدراج البريطاني، و27 ثانية عن الإسباني إيفان روميو دراج موفيستار الثالث في التصنيف العام.

كما حافظ الإيطالي جوناثان ميلان دراج ليدل تريك وبطل المرحلتين الأولى والرابعة على القميص الأخضر (برعاية مبادلة) في صدارة ترتيب النقاط بعد أن رفع عدد نقاطه إلى 65 نقطة، بينما تقدم ميرلير بعد فوزه المستحق إلى المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وخلفه في المركز الثالث الصربي دوردي جوريتش الذي حافظ بدوره على القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، وهو نفس ما فعله جوشوا تارلينج الذي حافظ على القميص الأبيض (برعاية نخيل) لأفضل دراج شاب.

وقال تيم ميرلير تعليقًا على السرعة الفائقة التي بدا عليها لحظة عبور خط النهاية:" رأيت فجوة وحاولت مفاجأة البقية، فقد كنت في وسط الصراع في الكيلومتر الأخير، ولكن قبل 300 متر من النهاية وجدت الفجوة المناسبة، وحالفني التوفيق في الفوز".

وتوج الفائزين في المرحلة السادسة، سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور عبدالله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل، وسعادة راشد بن لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك.

وتقام المرحلة السابعة والأخيرة من طواف الإمارات 2025 في العين برعاية برجيل القابضة، لمسافة 176 كلم، وهي مرحلة جبلية تقام في الجزء الأول، على طريق متعرج عبر مدينة العين، ومعالم عديدة ومميزة مثل جامعة العين، والقطارة، والهيلي، ثم يتوجه السباق عبر الصحراء الغربية، وصولًا إلى المبزرة الخضراء، عندها يبدأ الصعود النهائي لجبل حفيت، الذي يبلغ طوله 10 كم بمستوى صعود يبلغ من 8 - 9 %، ويصل إلى 11 % في الكيلومترات الثلاثة الأخيرة.