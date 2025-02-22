مشاركة مميزة للاعبي الشارقة للشطرنج في بطولة غراز الدولية



اختتم لاعبو الفريق الأول بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج نتائجهم المميزة في بطولة غراز الدولية للشطرنج، والتي أقيمت في جمهورية النمسا خلال الفترة من 12 إلى 21 فبراير 2025 ومثل النادي في هذه البطولة 4 لاعبين هم الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي وسيف أحمد الزرعوني وسالم عبدالرحيم ومحمد مسلم بإشراف المدرب الدولي المولدافي فايوريل لورداتشيسكو.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من لاعبي الشطرنج الدوليين على مستوى العالم، حيث قدم لاعبو النادي أداءً متميزاً في المجموعتين الأولى والثانية، وتمكن الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي من تحقيق 6 نقاط من 9 جولات محققاً زيادة في تصنيفه الدولي 26 نقطة، كما حقق اللاعب سيف الزرعوني زيادة في معدل تصنيفه الدولي 47 نقطة وبرصيد نقاط 4.5، وفي المجموعة الثانية حقق الدولي سالم عبدالرحيم 7 نقاط من 9 جولات وفي المركز الثاني مكرر محققاً زيادة في التصنيف الدولي 36 نقطة، كما تساوى محمد مسلم على المركز الثاني مكرر برصيد 7 نقاط وزيادة في التصنيف الدولي 58 نقطة.

وتُعد هذه المشاركة خطوة مهمة في مسيرة اللاعبين وتحضيرهم، وتؤكد التزامهم بتطوير مهاراتهم والمنافسة على أعلى المستويات الدولية.

وأثنى عبدالله مراد المازمي، رئيس الجهاز الفني، على نتائج الفريق الأول في البطولة وتحقيقهم تقدماً ملموساً في مستواهم الفني، وزيادة في تصانيفهم الدولية، مؤكداً أن المشاركة فرصة قيّمة لاكتساب الخبرات والتعرف على استراتيجيات جديدة في عالم الشطرنج.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يواصل دعمه لجميع فئات اللاعبين، من خلال توفير الفرص للمشاركة في البطولات الدولية، بهدف رفع المستوى الفني للاعبين، وزيادة التصانيف الدولية.