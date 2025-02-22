فوز صعب لشباب الأهلي وعجمان في دوري الطائرة



حقق عجمان فوزاً صعباً على الجزيرة بنتيجة 3-2، بعد مباراة ماراثونية مثيرة جمعت الفريقين ضمن الجولة 15 من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، وانتهت أشواطها بنتائج 20-25 و25-23 و23-25 و25-23 و22-20، ليحصل عجمان على نقطتين، ويبقى في المركز السابع بتحقيق 6 انتصارات و17 نقطة، ويحصل الجزيرة على نقطة واحدة، ويبقى في المركز الثاني بتحقيق 9 انتصارات و29 نقطة.

وشهدت الجولة نفسها مواجهة مثيرة وقوية أخرى، وتمكن خلالها شباب الأهلي من تحقيق فوز صعب على حتا 3-2، وحسمها بنتائج أشواط 25-18 و17-25 و25-21 و22-25 و15-10، وحصل «الفرسان» على نقطتين، واستقر في المركز الرابع بتحقيق 8 انتصارات و23 نقطة، وحصل حتا على نقطة واحدة، واحتل المركز الخامس بحصيلة 7 انتصارات و21 نقطة.

في حين فاز بني ياس عل النصر 3-0، وجاءت نتائج الأشواط 25-22 و25-16 و25-22، وعزز «السماوي» صدارته لترتيب الدوري بوصوله إلى 12 انتصاراً و37 نقطة، وبقي النصر في المركز الثالث، ولديه 29 انتصار و27 نقطة، كما فاز العين على الوحدة 3-1، وبنتائج أشواط 25-17 و25-21 و22-25 و25-18، وبقي العين في المركز الثامن بانتصارين و6 نقاط.

بينما لا يزال الوحدة في المركز التاسع دون أي انتصار أو نقاط، ويحصل الوحدة على راحة من المباريات في الجولة 16 المقررة بعد غد، وتشهد مواجهات شباب الأهلي مع عجمان، والجزيرة مع الوصل، وبني ياس مع حتا، والعين مع النصر.