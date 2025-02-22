"الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية" يشيد بدور الإمارات في دعم وتطوير خدمات أصحاب الهمم

أشاد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية الذي انطلقت أعماله أمس في الشارقة، بدور دولة الإمارات في تطوير الخدمات الخاصة بأصحاب الهمم.

يعنى "الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية "بتنظيم رياضات ذوي الإعاقة الحركية بعد الدمج، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي لرياضات الإعاقة الحركية و البتر والاتحاد العالمي لرياضات الشلل الدماغي.

ويبحث الاجتماع - الذي يستمر يومين - برامج وفعاليات الألعاب العالمية 2025 و 2027، والألعاب العالمية للشباب 2026 و 2028، والألعاب الشاطئية 2025 و 2027، و دورات ألعاب جوتمان مؤسس الحركة الرياضية لأصحاب الهمم العالمية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع توقيع عدة اتفاقيات بين الاتحاد و الدول و المدن المستضيفة للفعاليات للسنوات المقبلة و في مقدمتها تركيا و إندونيسيا.

وتوجه المشاركون في بداية جلسات اجتماعهم بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاهتمام الذي يوليه لأصحاب الهمم من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد و المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للمعاقين.

وأشاد رودي فان دن أبيل رئيس الإتحاد العالمي للقدرات الرياضية بما حققته الإمارات في مجال تطوير ورفع كفاءة الخدمات للمقدمة لأصحاب الهمم رياضيا والاهتمام الكبير الذي توليه لهذه الشريحة المهمة في المجتمع .

وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس مجلس ادارة الإتحاد العالمي الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في دعم أصحاب الهمم وتوجيهاته بتوفير الخدمات كافة لهم والتي تكللت بتحقيق العديد من الإنجازات محليا و إقليميا و دوليا.