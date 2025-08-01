منتخب الإمارات ضمن المجموعة الأولى ببطولة العالم لـ«سلة الكراسي»

تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، التي تستضيفها جنوب أفريقيا خلال الفترة من الأول إلى الرابع من أغسطس الجاري بمشاركة منتخب الإمارات.

يشارك في البطولة 14 منتخباً تم توزيعها على ثلاث مجموعات، ويخوض منتخب الإمارات المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بريطانيا، ومصر، وكرواتيا، وكينيا، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات أستراليا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وماليزيا، وسولوفينيا.

بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات إسبانيا، وكندا، والنمسا، والبرتغال. ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى جنوب أفريقيا أمس، برئاسة إسماعيل المرازيق مدير الفريق،و 4 لاعبين : محمد هاشل الحبسي، وجاسم مراد رمضان، ومنصور النقبي، ومحمد الحامد الهاشمي.