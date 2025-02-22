كأس الإمارات للمصارعة تنطلق اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة الانتهاء من التجهيزات كافة لإقامة النسخة الثانية من «كأس اتحاد الإمارات»، التي تنطلق اليوم، وتقام على مدار يومين في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 400 لاعب من 13 نادياً وأكاديمية من داخل الإمارات وخارجها، يمثلون 34 جنسية، من بينهم 150 لاعباً إماراتياً.

وتنطلق المنافسات الساعة 11 صباحاً، على أن تقام مراسم حفل الافتتاح الساعة 4:30 عصراً، وتنطلق النهائيات الساعة الخامسة مساءً، ومن ثم مراسم التتويج، كما تقام المنافسات غداً، بداية من الساعة 11 صباحاً، بينما تبدأ النهائيات في الساعة الخامسة مساءً.

وأعلنت اللجنة المنظمة جاهزية اللاعبين المشاركين لخوض المنافسات، وذلك بعد تجاوزهم إجراءات الوزن الرسمية بنجاح التي انطلقت اليوم بإقامة أوزان فئتي تحت 10 و15 عاماً بمقر اتحاد الجودو في بني ياس، فيما تتواصل غداً لفئة تحت 17 عاماً في «مبادلة أرينا»، مع اعتماد 10 أوزان رئيسية، تتدرج من 38 كجم وصولاً إلى 85 كجم.

وقال سلطان الكتبي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، إن الاتحاد أكمل الترتيبات كافة لإقامة النسخة الثانية من البطولة الأبرز، وفق أعلى المعايير التنظيمية لتقديم الحدث بأفضل صورة.