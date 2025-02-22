14 نزالاً في البطولة الدولية لمحاربي الإمارات بالعين اليوم

تستضيف صالة مركز أدنيك بالعين، في السادسة من مساء اليوم، النسخة 58 من سلسلة بطولة محاربي الإمارات، التي تتضمن 14 نزالاً بمشاركة 28 مقاتلاً ومقاتلة، أبرزها المنازلة التي تجمع الروسي عمرو ماغوميدوف، البطل الحالي في وزن الخفيف الذي يتطلع لمتابعة تفوقه بعد 8 نزالات دون خسارة، والبرازيلي ألكيس داسيلفا، الذي حقق 24 انتصاراً مقابل 5 هزائم.

كما يلتقي أيضاً في النزال الرئيس المشترك الفلسطيني راني سعادة، مع نظيره الياباني هيكارو يوشينو، والمقاتل شافي علييف، وأمير حسين عليبور، وشخمار ساديغوف، وفيكتور نونيز.

وخلال مؤتمر صحافي، عقد أول من أمس للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور عدد من المقاتلين والمقاتلات المشاركين في البطولة، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، أن بطولة محاربي الإمارات تستشرف مستقبلاً واعداً برؤى القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً عظيماً للرياضة والشباب بدعم سخي هو الركيزة الأساسية للنهضة الرياضية والمحفز لهم في شركة بالمز الرياضية منظم الحدث.

وعبر درويش عن سعادتهم في تنظيم أول نسخة بمدينة العين، وأوضح أن هذه النسخة إضافة نوعية سجل الأحداث الرياضية الكبرى التي تحتضنها الدولة وإمارة أبوظبي، وتوجه بالشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، كما عبر عن شكره للرعاة الرئيسيين، وفريق عمل البطولة.

وتحدى البرازيلي اليكس داسيلفا، منافسه الروسي، مؤكداً قدرته على تجريده من لقب وزن الخفيف، موضحاً أن البرازيل لا تزال الدولة التي أنجبت العدد الأكبر من الأبطال في تاريخ اللعبة.

وعبر الروسي عمرو ماغو ميدوف، عن ثقته وقدرته على الاحتفاظ باللقب، لافتاً إلى أن فريقه الأقوى عالمياً، وأنه يتلقى الدعم والنصائح من البطلين حبيب نور محمدوف، وإسلام ما خاشييف.