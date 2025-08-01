سلطان بن خليفة بن شخبوط يبحث ترتيبات استضافة «ألعاب المستقبل»

بحث الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، مع دان ميركلي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمنظمة Phygital International، آخر التحضيرات الخاصة باستضافة بطولة «ألعاب المستقبل 2025»، المقررة إقامتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في اجتماع مشترك، عقد أمس، في أبوظبي بحضور سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم خوري، عضو مجلس الإدارة، استعرض خلاله الجانبان الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية للبطولة، وآليات مشاركة الفرق واللاعبين في منافسات الرياضات الهجينة التي تجمع بين الواقعين الرقمي والمادي، إلى جانب بحث التعاون المشترك لضمان تنظيم نسخة متميزة من البطولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ سلطان بن شخبوط أهمية استضافة البطولة لترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الرياضات المستقبلية، مشيراً إلى انضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية إلى مجتمع «فيجيتال» العالمي، بوصفه العضو رقم 100، وشدد على حرص الاتحاد على دعم وتطوير هذا النوع من الرياضات في المنطقة.

من جهته، أعرب دان ميركلي عن تقديره للشراكة مع الإمارات، مشيداً بالبنية التحتية المتطورة والدعم المؤسسي، وأكد أن أبوظبي تُعد وجهة مثالية لانطلاق أول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط.