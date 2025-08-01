المسيبي يخطف برونزية «دولية كازاخستان» لكرة الطاولة

واصلت رياضة الإمارات المدرسية تسطير إنجازاتها بحصد اللاعب محمد سعيد حميد المسيبي، الميدالية البرونزية بحلوله ثالثاً في بطولة كازاخستان الدولية لكرة الطاولة للناشئين تحت 13 سنة، والتي أسدل الستار على منافساتها في العاصمة أستانا، وشارك فيها 40 لاعباً مثلوا 15 دولة حول العالم.

وجاء الإنجاز الدولي للاعب الإماراتي المسيبي ثمرة جديدة لبرامج لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة الهادفة لاكتشاف ورعاية وصقل المواهب لتمكينها من حصد الإنجازات لدولة الإمارات في مشاركاتها بالمحافل الدولية على اختلاف مستوياتها.

وعرف اللاعب المسيبي طريقه إلى منصة تتويج البطولة رافعاً علم الإمارات بتقلده الميدالية البرونزية بعدما حل في المركز الثالث في إنجاز يحسب للدولة وله شخصياً بعدما قدم أداءََ رفيع المستوى في المباريات التي خاضها ضد لاعبين مصنفين أبطالاً للقارة والعالم في فئة الناشئين.

وأظهر اللاعب الإماراتي المسيبي تألقاً لافتاً في مشواره بالبطولة، حيث تصدر مجموعته بعدما حقق فوزين متتاليين على لاعبي كازاخستان ومنغوليا بنتيجة واحدة 3 - 0، وتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر الذي شهد فوزه على لاعب كازاخستان بنتيجة 3 - 2.

وواصل المسيبي تألقه في دور الثمانية وهزم لاعب أوزبكستان بالنتيجة نفسها، قبل أن يودع البطولة من الدور نصف النهائي بخسارة مشرفة أمام لاعب تايوان بنتيجة 2 - 3، ليحصد المركز الثالث عن جدارة واستحقاق.

إنجاز مشرف

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم العالي والجامعي، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جديدة للبرامج الوطنية المعتمدة في شأن رعاية المواهب ونتاجاً لدعم لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة المنضوية تحت مظلة وزارة الرياضة، وعملها الدؤوب من أجل اكتشاف ورعاية المواهب، بالتعاون مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الإمارات لكرة الطاولة.

وأضاف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «اللاعب المسيبي حقق إنجازاً مشرفاً للدولة قياساً على مستوى المنافسات القوية التي خاضها مع أفضل لاعبي العالم في هذه الفئة العمرية وجاء تتويجاً لاختياره ضمن قائمة اللاعبين بعد انتقائهم من قبل لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة.

وفي إطار المبادرات الوطنية الهادفة لبناء منظومة متكاملة لاكتشاف الكفاءات الرياضية وتطويرها، من أجل إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة في المحافل الدولية على اختلاف مستوياتها».

وختم رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «يمثل هذا الإنجاز دلالة واضحة على فاعلية البرامج الوطنية المعتمدة في شأن رعاية الموهوبين ودعم أبطال المستقبل وتهيئتهم للنجاح وتحقيق الإنجازات للدولة في مشاركاتهم على المستويات الإقليمية والدولية كافة».

استفادة وتطور

من جهته، أعرب اللاعب محمد المسيبي عن فخره واعتزازه بتمكنه من إحراز الإنجاز البرونزي مشيراً إلى أنه يمثل مؤشراً لتطور مستواه الفني، حيث تحقق وسط منافسات قوية خاضها أمام لاعبين مصنفين ضمن الأفضل على مستوى قارة آسيا والعالم في فئة الناشئين، مؤكداً استفادته من البطولة التي كانت محكاً فنياً قوياً مع لاعبين مصنفين من النخبة ما أسهم في تطور مستواه.

وشكر المسيبي وزارة الرياضة، ولجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الإمارات لكرة الطاولة، على الدعم والإعداد الذي حظي به وقاده إلى رفع علم الإمارات فوق منصة تتويج البطولة.